F1 | Verstappen in ritardo a Jeddah per problemi di stomaco

Il pilota della Red Bull ha sofferto di una gastroenterite negli ultimi giorni, fattore che gli ha impedito di recarsi a Jeddah in tempo per le interviste del giovedì.

In accordo con la Federazione Internazionale, Verstappen è stato autorizzato a saltare il giovedì con i media in Arabia Saudita, ma l’olandese dovrebbe comunque arrivare in aereo in tempo per la prima giornata di prove libere del venerdì. L'arrivo a Jeddah è infatti previsto per giovedì sera.

A scriverlo è stato lo stesso Verstappen sui social, il quale ha aggiunto che non sta soffrendo per i postumi della malattia e che non ha dubbi sul fatto che sarà in forma per il Gran Premio.

"Mi sento di nuovo bene, dopo che non sono stato in forma per qualche giorno a causa di un virus intestinale", ha dichiarato l'olandese.

"Purtroppo, ho dovuto posticipare il mio volo di un giorno, quindi non sarò in pista fino a venerdì. Ci vediamo a Jeddah!".

La Red Bull ha confermato di aver discusso con la FIA per permettere a Verstappen di saltare la giornata di giovedì dedicata alle interviste con i media, un requisito obbligatorio per il regolamento sportivo della F1.

Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, in the post Qualifying Press Conference Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

In un tweet della Red Bull si legge: "Max ha sofferto di un mal di stomaco negli ultimi giorni e, con l'accordo della FIA, non sarà presente in pista oggi. Guarisci presto, Max".

Verstappen avrà anche un po’ di tempo in più per recuperare, dato che le prove del venerdì del Gran Premio dell'Arabia Saudita vengono disputate in un orario notturno. L'inizio della prima sessione di prove libere è previsto per le 16.30 ora locale di venerdì, mentre la seconda sessione si svolgerà alle 20.00. In questo modo Verstappen avrà tutto il tempo per prepararsi al meglio.

Verstappen è attualmente in testa alla classifica piloti di F1 dopo la vittoria nell'apertura della stagione di F1 in Bahrain, che ha dominato per finire davanti al suo compagno di squadra della Red Bull Sergio Perez.

Se Verstappen non fosse stato in grado di viaggiare, la Red Bull avrebbe potuto sostituirlo con uno dei piloti AlphaTauri Yuki Tsunoda e Nyck de Vries, con il giapponese come scelta più ovvia grazie alla sua esperienza. La Red Bull ha anche tre piloti di riserva ufficiali: Liam Lawson, Dennis Hauger e Zane Maloney, con gli ultimi due impegnati nelle categorie propedeutiche.