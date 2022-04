F1 | Power unit: Gasly, Perez e Alonso cambiano molte parti Dopo il rogo di Sakhir era scontata la sostituzione della power unit RBPTH001 per Pierre Gasly, mentre ha dovuto cambiare turbo-compressore e MGU-H anche Sergio Perez dopo il ritiro dichiarato per un problema di pescaggio della benzina. Anche la Renault ha fornito a Fernando Alonso un motore fresco sulla sua Alpine, mentre Lando Norris ha cambiato la trasmissione come era inevitabile per il francese del team di Faenza.

Di: Franco Nugnes Le verità cominciano a venire a galla: solo la power unit di Max Verstappen è uscita indenne dal triplo ritiro dei motori Red Bull siglati RBPTH001 nel GP del Bahrain. Già alla seconda gara AlphaTauri e Red Bull sono state costrette a sostituire delle parti: sulla AT03 di Pierre Gasly è stato necessario cambiare tutta la power unit dopo l'incendio che è divampato nel retrotreno della sua monoposto nel corso del giro 44, mentre sulla RB18 di Sergio Perez sono stati cambiati il turbo-compressore e la MUG-H. Verrebbe da dire tanta roba per l'effetto di un vapour look che alle due Red Bull avrebbe provocato una calo di pressione nell'impianto di alimentazione. Dettaglio tecnico del cambio dell'AlphaTauri AT03 di Pierre Gasly Photo by: Uncredited Pierre Gasly è stato costretto a montare anche una trasmissione nuova, esattamente come ha fatto Lando Norris sulla sua McLaren MCL36. I due piloti danno fondo al secondo cambio dei quattro concessi dalla FIA prima che scattino delle penalità. Dettaglio della power unit Renault sulla Alpine A522 Photo by: Erik Junius Della lista fa parte anche Fernando Alonso: lo spagnolo si è visto sostituire precauzionalmente il motore termico della power unit Renault E-Tech RE22. L'unità appena è stata smontata è stata inviata a Viry Chatillon per le verifiche del caso. I tecnici francesi diretti da Bruno Famin hanno deciso di dotare Fernando anche di un nuovo turbo-compressore, dei due motori elettrici (MGU-K e MGU-H) oltre agli scarichi.