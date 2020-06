F1: Portimao potrebbe ospitare un doppio GP a fine settembre

L’autodromo portoghese di Portimao rimane una opzione per la Formula 1 per entrare nel calendario 2020 in sostituzione delle corse cancellate che si sarebbero dovute disputare nella seconda metà della stagione.

Il tracciato portoghese è rimasto in stand-by per alcune settimane e, stando a quanto appreso da Motorsport.com, a seguito dell’annullamento dei GP del Giappone, di Baku e di Singapore è adesso in lizza per ospitare un doppio round.

Non è soltanto la cancellazione dei tre GP che ha dato nuove speranze per una organizzazione di una doppia gara in Portogallo, ma anche il probabile annullamento di altri eventi.

Ross Brawn ha dichiarato la scorsa settimana: “Ci sono molte belle piste in Europa dove potremmo disputare una o due corse così da avere una stagione completa. Ancora non possiamo dare alcun annuncio perché ci stiamo lavorando”.

"Siamo in contatto con la FOM e stiamo negoziando in maniera concreta", ha affermato un portavoce del Circuit de Algarve a Motorsport.com. "Come ha dichiarato Ross Brawn, la possibilità che la F1 corra sulla nostra pista c'è".

"Per il momento non c'è nulla di confermato, ma sappiamo che i team hanno dato la loro disponibilità a correre in Portogallo e stiamo lavorando duramente per avere la F1 nel nostro circuito".

"Siamo l'opzione che tutti vogliono. E' questione di posizione, di pista, di attrezzature a nostra disposizione, che permettono di mantenere le distanze di sicurezza. Ma anche il clima, gli alberghi e l'impatto ridotto che il COVID-19 ha avuto sul nostro paese. Però qualsiasi decisione a riguardo sarà presa solo nel mese di luglio".

Secondo il quotidiano sportivo A Bola la doppia trasferta portoghese potrebbe disputarsi il 27 settembre ed il 4 ottobre. Il primo fine settimana si dovrebbe tenere l’evento denominato GP del Portogallo, mentre nel secondo il GP dell’Algarve grazie al supporto della regione.

Se queste date dovessero essere confermate ci sarebbe la possibilità per un altro evento europeo il 13 settembre che con tutta probabilità potrebbe disputare al Mugello o ad Imola.

Il 27 settembre, però, è la data in cui dovrebbe disputarsi il round di Sochi e sulla pista russa potrebbero andare in scena due gare. Portimao, quindi, è una riserva qualora la trasferta russa dovesse saltare.

Il circuito portoghese ha visto protagoniste le monoposto di Formula 1 l’ultima volta nel dicembre 2008 e nel gennaio 2009 per una sessione di test collettivi con Ferrari, McLaren, Renault, Williams, Toyota e Toro Rosso.

Lewis Hamilton è l’unico pilota attualmente in attività che ha preso parte a quella sessione di test, mentre tra gli altri piloti che hanno percorso i 4,6 Km del tracciato portoghese, seppur non al volante di una Formula 1, abbiamo Sergio Perez (GP2), Daniel Ricciardo (Renault 3.5) e Valtteri Bottas (F3 inglese).

Alex Albon, Charles Leclerc, Antonio Giovinazzi, George Russell e Lance Stroll hanno invece partecipato al volante delle vetture della F3 nel 2015.

L’ultimo Gran Premio di Formula 1 in Portogallo si è tenuto nel 1997 presso il circuito dell’Estoril.