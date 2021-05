F1, Portimao, Libere 3: Verstappen detta il passo

Max Verstappen vuole allontanare la centesima pole di Lewis Hamilton. L'olandese è stato il più veloce nell'ultima sessione di prove libere del GP del Portogallo con il tempo di 1'18"489 ottenuto con gomme soft. Max ha rifilato 236 millesimi a Lewis Hamilton alla conclusione di un turno molto tirato: le gomme anteriori fanno fatica a entrare nella giusta finestra di funzionamento per cui si rende necessario effettuare due giri di riscaldamento.

La Red Bull è migliore della W12 nel warm up e Verstappen è stato bravo a sfruttare questa opportunità, effettuando ben 11 giri con la gomma rossa che dovrebbe essere la soluzione Pirelli per il giro secco. La mancanza di grip dell'asfalto di Portimao rende le monoposto scivolose e il vento che soffia in senso contrario rende difficile trovare il set-up ideale.

La RB16B va verso le qualifiche nel ruolo di grande favorita, ma la Mercedes è minacciosa perché alle spalle di Lewis Hamilton è spuntato Valtteri Bottas che è riuscito a mettere il muso della freccia nera davanti alla Red Bull di Sergio Perez di appena 20 millesimi di secondo.

Attenzione alla Mercedes che in qualifica per la prima volta quest'anno darà fondo a tutta la potenza della power unit, finora tenuta con dei limiti di sicurezza per l'affidabilità. Nel team della Stella vogliono provare a mettere in difficoltà quello di Milton Keynes su una pista che sulla carta dovrebbe favorire la Red Bull. Lewis Hamilton ha fatto dei test nel posteriore con soluzioni di assetto definite estreme: bisognerà vedere se queste soluzioni verranno tenuto per la sessione cronometrata.

Esteban Ocon sancisce il risveglio dell'Alpine firmando il quinto tempo in 1'18"860, anche se l'idea è che il motore Renault sia già "aperto", mentre la Ferrari che segue con Charles Leclerc e Carlos Sainz nell'ordine era ancora "abbottonata": le due Rosse separate fra loro di 49 millesimi, hanno pagato però mezzo secondo dalla vetta, allargando il gap rispetto a ieri. La SF21 non disponeva oggi del fondo modificato che si vedrà in Spagna: peccato!

Alle due vetture del Cavallino si è avvicinata la McLaren di Lando Norris, ottava, mentre continua a soffrire Danile Ricciardo solo 12esimo con l'altra MCL35M. Norris accreditato di 1'19"272 ha controllato l'AlphaTauri di Pierre Gasly, nono, e l'Alfa Romeo di Kimi Raikkonen decimo nonostante un testacoda.

Fuori dalla top 10 è rimasto Yuki Tsunoda con la seconda AT02, mentre Antonio Giovinazzi è 13esimo con la C41: l'italiano si è trovato nel traffico nel giro buono, una situazione che rischierà di ripetersi per molti piloti in qualifica, specie nella Q1, dal momento che i piloti possono effettuare più di un tentativo con un treno di gomme rosse.

Fernando Alonso ,che si è visto privare del suo miglior tempo per un largo in cirva 1, è solo 14esimo con l'Alpine davanti ad un ottimo Mick Schumacher 15esimo con la Haas. Il tedesco ha scoperto il limite della vettura anche con un testacoda innocuo, ma ha fatto una grande differenza con Nikita Mazepin ostinatamente ultimo nonostante grazie a svariati errori. L'apprendistato del russo si sta rivelando più difficile del previsto.

Male l'Aston Martin: il nuovo fondo portato per Lance Stroll non ha dato grandi risultati. Il canadese è 16esimo incalzato a pochi millesimi da George Russell con la Williams e dal compagno di squadra Sebastian Vettel che non cava un ragno dal buco dalla AMR21.

Non in forma nemmeno Nicholas Latifi con la seconda Williams visto che è 19esimo.