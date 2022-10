F1 | Porsche non è fuori dai giochi secondo la FIA

L’Audi all’inizio della settimana a Madrid ha aggiornato quali sono i suoi piani di ingresso in F1 nel 2026, mentre sembra essere sceso il silenzio sulla Porsche, l’altro marchio del Gruppo VW che dovrebbe fare il suo ritorno nei GP con il cambiamento dei regolamenti sulle power unit.

La rottura che c’è stata in estate con la Red Bull, quando sembrava che fosse imminente l’ufficializzazione di una partnership alla pari, ha messo la Casa tedesca in una posizione molto scomoda.

A non spegnere la fiammella è la FIA che in una nota ipubblicata mercoledì dopo il Consiglio Mondiale sulle regole dei motori 2026, ha scritto: “A Spa-Francorchamps ad agosto, l’Audi ha annunciato che entrerà nel Campionato del mondo di Formula 1 FIA dal 2026 come produttore di propulsori. Questo annuncio è stato un avvallo al duro lavoro di chi si è impegnato alla stesura dei nuovi regolamenti. Registriamo anche che la Porsche sta ancora discutendo con i team di F1”.

Naturalmente la FIA non ha fornito alcuna indicazione con quali squadre siano in corso dei negoziati, ma le indiscrezioni del paddock parlano di Williams e, eventualmente, anche di Andretti, la struttura americana che finora ha trovato il diniego dei team attuali ad allargare la torta della F1 ad un undicesimo protagonista.

La livrea speciale della Williams pensata su una show car per il GP degli Stati Uniti Photo by: Williams

Jost Capito, CEO Williams, ha grandi entrature nel Gruppo VW, visto che è stato l’artefice dei successi della Volkswagen nel mondiale rally, per cui è persino ovvia una interlocuzione con la squadra di Grove, anche se l’eventuale saldatura con la Porsche di Andretti potrebbe facilitare l’ingresso nel Circus del secondo team a stelle e strisce potendo contare sul sostegno di un Costruttore.

La Williams è legata alla Mercedes per la fornitura del motore e del cambio fino al 2025, ma poi le opzioni per il futuro a più lungo termine sono aperte. C’è stato un interessamento della Renault, che sta cercando un team di clienti, ma a Dorilton Capital, il gruppo finanziario che controlla la squadra sarebbe interessato ad avere la fornitura di un motore ufficiale, per cui interessa la Porsche.

Michael Andretti, spera di entrare in F.1 nel 2026, magari con la Porsche come motorista Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Porsche si è vista chiudere la porta in faccia dalla Red Bull quando le trattative sono giunte alla fase finale: i primi livelli di Milton Keynes non volevano perdere il controllo della società, mentre la Casa tedesca era intenzionata a entrare nella squadra con il suo management.

"Porsche è un grande marchio, ma il loro DNA è molto diverso dal nostro - ha spiegato Christian Horner – durante le discussioni è emerso chiaramente che non c'era un allineamento strategico. La Red Bull ha dimostrato di cosa è capace di fare in F1 come un team indipendente e ora che diventiamo anche motoristi non vediamo l’ora di sfidare i Costruttori sia con la power unit che con il telaio".

L’atteggiamento Red Bull è stato presuntuoso nei confronti di un marchio con una forte matrice sportiva come Porsche e siamo certi che la Casa tedesca cercherà di dimostrare con i fatti che la pratica F1 non è chiusa…