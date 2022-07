F1 | Porsche acquisisce Red Bull: svelati i primi dettagli

Nonostante l'assenza di un comunicato stampa ufficiale che annunci l'avvio della tanto vociferata partnership tra la casa automobilistica tedesca e la squadra di F1 di Milton Keynes, sono iniziati i processi formali per garantire che il processo che porterà all’accordo non subisca intoppi.

Uno degli ostacoli da superare era il via libera delle autorità anti-cartello di tutto il mondo, per garantire che non ci fosse nulla di sconveniente nell'unione delle due aziende.

Oltre a doverlo fare nell'Unione Europea, è stato necessario presentare le domande in più di 20 Paesi al di fuori dell'UE. Uno di questi è il Marocco, la cui legislazione governativa prevede che le domande siano soggette a pubblicazione obbligatoria una volta approvate.

Il processo per ottenere il via libera ha richiesto a Porsche e Red Bull di rivelare i dettagli del loro accordo, e questi sono stati pubblicati in Marocco dal Conseil de la Concurrence.

Il documento rivela che l'8 luglio Porsche ha notificato al Conseil l'intenzione di avviare una partnership decennale con la Red Bull che comprende una partecipazione del 50% nelle sue attività nei Gran Premi. Il documento suggerisce che la partnership sarà annunciata formalmente il 4 agosto.

In questa settimana si è parlato solo di un'acquisizione del 50% della Red Bull Technology, ma è chiaro che la partnership si estenderà anche alle attività separate del team di F1.

La rivelazione dei dettagli da parte delle autorità, prima ancora che l'annuncio sia stato reso pubblico, è stata in parte provocata dai ritardi nell'ottenimento del via libera formale da parte di Porsche per il suo ritorno in F1.

Il piano originale prevedeva l'annuncio della partnership in occasione del Gran Premio d'Austria, tre settimane fa.

Porsche F1 concept Photo by: Camille De Bastiani

Tuttavia l'idea è stata rimandata perché il Consiglio Mondiale dell'Automobile della FIA non ha approvato i regolamenti sui motori che entreranno in vigore a partire dal 2026. L'approvazione di questi regolamenti è un prerequisito per Porsche per comunicare ufficialmente il suo ingresso in Formula 1.

Sebbene il documento marocchino menzioni solo la Red Bull, con ogni probabilità anche la squadra sorella AlphaTauri gareggerà con motori Porsche e qualsiasi altra scelta sarebbe illogica alla luce delle sinergie tra Red Bull Racing ed il team di Faenza. La squadra italiana resterà comunque al 100% nelle mani della Red Bull.

Il secondo marchio del Gruppo Volkswagen, Audi, il cui ingresso in Formula 1 è già stato approvato da tutti gli organi competenti, non è ancora così avanti nel suo progetto come invece è quello Porsche.

Secondo quanto risulta a Motorsport.com, l'azienda di Ingolstadt sta ancora negoziando con il proprietario della Sauber, Finn Rausing, l'acquisizione del 75% delle azioni del team.

Il Consiglio di Sorveglianza del Gruppo Volkswagen aveva già dato il via libera all'ingresso in Formula 1 di Porsche e Audi il 7 aprile 2022, approvando i relativi bilanci dopo che tutti i consigli di amministrazione dei due marchi avevano dato il loro consenso.

I dubbi, però, sono sorti di recente quando l'amministratore delegato del Gruppo Volkswagen, Herbert Diess, ha annunciato le sue dimissioni il 22 luglio.

Diess sarà sostituito il 1° settembre dall'amministratore delegato di Porsche AG, Oliver Blume. Quest’ultimo era già uno dei principali sostenitori del programma di Formula Uno a per quanto riguarda il marchio Porsche.