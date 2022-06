F1 | Porpoising: la FIA prende posizione e studia dei limiti

Con una direttiva tecnica inviata alle squadre, la FIA ha confermato la volontà di ridurre il fenomeno del porpoising. Il problema del saltellamento delle monoposto è emerso già nel corso dei primi test invernali, confermando un impatto differente sulle varie monoposto e variando in base alle tipologie di circuiti.

Tuttavia, lo scorso weekend a Baku il problema del porpoising è emerso in modo importante, causando problemi fisici a diversi piloti ed in particolare a Lewis Hamilton, che a fine gara ha impiegato più del solito per uscire dalla sua vettura a causa di evidenti problemi alla schiena.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, con Mohammed bin Sulayem, Presidente della FIA Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Le dichiarazioni al termine della corsa dello stesso Hamilton, ma anche di Pierre Gasly e George Russell, hanno confermato un problema che in certe condizioni impatta pericolosamente sui fisici dei piloti.

La FIA ha confermato che durante e dopo la gara di Baku è stato notato l’impatto dei saltellamenti delle monoposto sulle condizioni fisiche delle i piloti.

“In quanto organo di governo – recita il comunicato della Federazione Internazionale – la FIA ha deciso che, nell'interesse della sicurezza, è necessario intervenire per chiedere ai team tutti gli adeguamenti necessari per ridurre o eliminare questo fenomeno”.

“È stata emanata una Direttiva Tecnica per fornire indicazioni ai team in merito alle misure che la FIA intende adottare per affrontare il problema. Le misure includono:

1. Un esame più attento delle tavole e degli skid, sia in termini di design che di usura.

2. La definizione di una metrica, basata sull'accelerazione verticale della vettura, che fornirà un limite accettabile di oscillazioni verticali. L'esatta formula matematica per questa metrica è ancora in fase di analisi da parte della FIA e i team di Formula 1 sono stati invitati a contribuire a questo processo.

Oltre a queste misure a breve termine, la FIA convocherà un incontro con i responsabili tecnici delle squadre al fine di definire misure che riducano la propensione delle vetture ad avere questa tipologia di comportamento nel medio termine”.

La FIA ha deciso di intervenire dopo aver consultato il proprio staff medico nell'interesse della sicurezza dei piloti.

“In uno sport in cui i piloti guidano regolarmente a velocità superiori a 300 km/h – conclude la nota della Federazione Internazionale - si ritiene che tutta la concentrazione di un pilota debba essere focalizzata sulla guida della vettura, e che l'eccessivo affaticamento o il sopraggiungere di dolore potrebbe avere conseguenze significative se contribuisce ad una perdita di concentrazione. Inoltre, la FIA nutre preoccupazioni in relazione all'impatto fisico sulla salute dei piloti, alcuni dei quali hanno riportato mal di schiena a seguito delle ultime gare”.