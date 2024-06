F1 | Pirelli valuta una gomma più morbida per i GP cittadini

L’ultimo Gran Premio di Monaco, con una strategia di fatto azzerata dopo la bandiera rossa, ha riaperto il tema gomme sulle piste cittadine. Per quanto il circuito del Principato non possa fare affidamento su un asfalto che garantisce molto grip, in realtà il degrado è sempre stato particolarmente contenuto.

La scorsa domenica, pur con un passo estremamente lento, a tratti anche 3 o 4 secondi più lento di quello reale, quasi tutti i piloti hanno completato 76 giri con il medesimo set di pneumatici, sia con la mescola media o dura. Chi si è fermato lo ha fatto più per ragioni strategiche, avendo a disposizione una finestra con cui provare a rientrare ai box per cambiare le gomme e montare un treno più fresco con cui provare a cambiare le carte in tavola. Come hanno dimostrato i pochissimi sorpassi, però, anche questa mossa è servita a poco.

Per tentare di ravvivare il Gran Premio, piloti hanno la suggerito la possibilità di avere una mescola più soffice di quella attuale specifica per appuntamenti come Monaco, in modo che vi sia un degrado ancor più accentuato costringendo a dover effettuare più soste.

Grazie anche ai dati ricavati dall’ultimo test con Ferrari al Paul Ricard a inizio settimana, Pirelli è sempre più vicina a definire la costruzione e le mescole in vista della prossima stagione. È importante tenere a mente, infatti, che il costruttore milanese ha delle scadenze definite con la FIA per definire determinate caratteristiche dei propri pneumatici.

Durante l'ultimo test al Paul Ricard Pirelli ha valutato diversi prototipi per il prossimo anno Foto di: Pirelli

Si valuta una nuova C6 per i cittadini

L’aspetto interessante è che, come spiegato da Mario Isola, Pirelli sta valutando l’introduzione di una nuova mescola C6, che dovrebbe essere uno step più morbida rispetto a quella attuale, adattandosi a una varietà di tracciati cittadini. Con la configurazione attuale, i compound progettati dall’azienda italiana, tra cui la C5, devono rispondere a un’ampia varietà di scenari. Ad esempio, per quanto Jeddah presenti un ottimo asfalto che garantisce tanto grip, dall’altra parte la gomma deve sopportare tutte le curve ad alta velocità disseminate lungo il tracciato, con carichi longitudinali e laterali importanti.

Rispetto ad altri tracciati, Monaco ha un asfalto che non garantisce un alto livello di grip e, data la sua natura piuttosto lenta, sono poche le curve che trasmettono energia agli pneumatici. Per questo, la C5, la mescola più tenera del range attuale, deve rispondere a sfide completamente differenti che, tuttavia, non si adattano necessariamente bene a tutti i circuiti.

La C6 entrerebbe proprio in questo scenario, facendo fronte anche al crescente numero di tracciati cittadini nel mondiale. Infatti, nei primi nove appuntamenti del mondiale, Canada incluso, la C5 è stata nominata per quattro differenti GP, incluso quello dell’Emilia-Romagna oltre all’Australia e a Monaco: “L'idea è di introdurre anche una nuova mescola C6, uno step più morbida, perché nel calendario abbiamo sempre più circuiti stradali e abbiamo bisogno di mescole più morbide. Sposteremo la gamma un po' sul lato morbido, cercando sempre di ridurre il surriscaldamento", ha detto Mario Isola.

Probabilmente a Monaco, date le difficoltà nel sorpassare, anche l’introduzione di una mescola più tenera non farebbe la differenza sul piano strategico, perché i team cercherebbero di gestire il passo per portarsi sulla tattica più conveniente. Tuttavia, su altri tracciati, come Las Vegas e Canada, ciò potrebbe aprire a nuovi scenari, magari spingendo la gara verso le due soste.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

È una gara unica in cui fondamentalmente tutto si decide il sabato con le qualifiche, a meno che non ci sia qualcosa di imprevedibile o strano. Ma per il resto dei circuiti stradali, se andiamo più morbidi, forse possiamo cambiare un po' l'approccio e aprire una strategia a due soste dove ne abbiamo una. Sto pensando agli altri circuiti stradali come Miami e Las Vegas, quelli nuovi. È possibile. Ma per Monaco, ad essere onesti, credo che ci sia ben poco da fare", ha detto Isola.

Idee per ravvivare Monaco

I piloti hanno avanzato anche altre proposte per tentare di ravvivare l’appuntamento di Monaco, tra cui l’idea di portare solamente gomme soft anziché le solite tre mescole. Da un certo punto di vista, Monte Carlo è sempre stato unico e le difficoltà nel completare i sorpassi rientrano nel fascino del circuito del Principato, che fa della qualifica il vero spettacolo del fine settimana.

Mario Isola ha spiegato che sarebbe lieto di chiedere alle squadre le simulazioni per comprendere come cambierebbe la corsa portando solo gomme morbide, in modo da avere un altro riferimento per fare le proprie valutazioni. Tuttavia, il responsabile di Pirelli non è convinto che ciò cambierebbe radicalmente lo spettacolo in pista, in quanto spingerebbe i team solamente verso una gestione gomma ancora più accentuata.

"Ho sentito la proposta e ne ho parlato con i piloti. Credo che si possa chiedere ai team di fare una simulazione e vedere cosa succede. Ma nel 2018, quando hanno montato pneumatici più morbidi, se ricordo bene, hanno girato otto secondi più lenti rispetto al passo potenziale, andando al ritmo della F2".

Proprio per questo, avere una mescola più morbida per Monaco non costringerebbe necessariamente le squadre a soste supplementari ai box. Anzi, secondo Isola il rischio sarebbe quello che si riproponga già lo stesso tema visto su altri tracciati, ovvero una gestione più marcata per risparmiare il tempo di un pit stop e mantenere la track position.

"Il problema di Monaco è che non si può sorpassare, quindi si può rallentare di 2/3/4 secondi al giro e nessuno può superarti. L'importante, secondo me, è considerare non solo le gomme, ma anche il motivo per cui un team decide di fermarsi o meno. È una combinazione di degrado degli pneumatici, facilità di sorpasso e tempo impiegato per il pit stop. Imola è un buon esempio, perché se ci vogliono 28 secondi per un pit stop aggiuntivo, per cui si cerca di non farlo".

Isola ha aggiunto anche un altro discorso importante, ovvero che un numero minimo di pit stop in realtà non apporterebbe alcun valore aggiunto alla gara. Anche con gomme molto tenere, tendenzialmente i team tenderebbero a marcarsi a vicenda, andando molto probabilmente sulle stesse strategie. “Ricordo che molti anni fa, quando c'è stata questa proposta [di obbligare a due soste], abbiamo discusso e i team hanno chiesto ai loro ingegneri di fare una simulazione".

"Il risultato fu che tutti tornarono con più o meno la stessa strategia. Quindi, aggiungendo dei vincoli, non li stiamo spingendo ad avere strategie diverse o approcci differenti alla gara, ma solo a convergere verso la stessa tattica. E questo non è ciò che vogliamo. Quello che vogliamo è un mix di una e due soste, con mescole diverse. Per risolvere il problema dobbiamo lavorare insieme, sederci, considerare tutte le proposte, fare una simulazione e capire quale sia l'approccio migliore". Ad esempio, al di là della bandiera rossa che ha cambiato tutti gli scenari, domenica scorsa diversi piloti dal quinto in poi avevano montato la gomma dura per allungare il primo stint e sperare in una Safety Car al momento giusto.