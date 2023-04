F1 | Pirelli svela le mescole scelte per Monaco e Spagna

Dopo Azerbaijan, Stati Uniti ed Emilia-Romagna, Pirelli ha annunciato le mescole selezionate per i Gran Premi di Monaco e di Spagna previsti tra fine maggio e inizio giugno.

Come di consueto, per Monaco sono state scelte le mescole più morbide dell’intera gamma del costruttore italiano. Sul famoso circuito cittadino di Monaco, gli pneumatici non sono sottoposti a grandi sollecitazioni, in parte per le caratteristiche del tracciato, in parte perché l'asfalto non è particolarmente abrasivo come quello di altre piste. Tuttavia, le strade vengono aperte al traffico pubblico ogni sera e il grip è piuttosto limitato.

Di conseguenza, anche per le caratteristiche del tracciato, i team puntando anche sulla tenuta aerodinamica, utilizzando i livelli di carico più elevati di tutto l'anno.

Al Gran Premio di Monaco seguirà l’appuntamento di Barcellona, un’altra sede consolidata avendo ospitato il Gran Premio di Spagna dal 1991 senza interruzioni. Quest'anno il layout della pista sarà nuovamente modificato, con il ritorno al disegno precedente che prevede l'eliminazione della chicane finale a favore di una lunga curva a destra ad alta velocità.

Pneumatici Pirelli Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Questa modifica rende il settore finale molto più scorrevole e meno severo per i pneumatici in termini di trazione, ma li sottopone a una maggiore sollecitazione laterale durante le due curve veloci finali dopo essere già stati sottoposti a un forte carico in precedenza durante il giro, in punti come le Curve 3 e 9.

La temperatura dell'asfalto sarà un fattore importante in termini di degrado, con temperature che lo scorso anno hanno raggiunto i 50°C nonostante la gara si sia svolta qualche settimana prima.

Per questo motivo, Pirelli ha selezionato gli pneumatici C1, C2 e C3 come le mescole a disposizione dei piloti. Anche se a prima vista si tratta degli stessi compound utilizzati l'anno scorso, in realtà la C1 2023 rappresenta una mescola completamente nuova che ha fatto il proprio debutto in Bahrain, mentre la C1 2022 è diventata l’attuale C0.