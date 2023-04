F1 | Pirelli svela le mescole scelte per Baku, Miami e Imola

La Formula 1 si appresta ad affrontare un mese di sosta per via della cancellazione del Gran Premio di Cina. Dunque il prossimo appuntamento si terrà dal 28 al 30 aprile a Baku: il Gran Premio d'Azerbaijan.

Pirelli ha ufficializzato le mescole che metterà a disposizione dei team e dei piloti non solo a Baku, ma anche ai successivi appuntamenti, ovvero il Gran Premio di Miami e il Gran Premio dell'Emilia Romagna di Imola.

Ecco le mescole per il Gran Premio d'Azerbaijan che si terrà a Baku dal 38 al 30 aprile. I team e i piloti potranno utilizzare le mescole più morbide della gamma Pirelli:

Pirelli PZero White Hard C3

Pirelli PZero Medium Yellow C4

Pirelli PZero Soft Red C5

La selezione di mescole sarà la più morbida nella gamma Pirelli, che ben si adatta alle strette curve del centro cittadino combinate con i veloci rettilinei con punte di 340 km/h. La strategia più frequente per il Gran Premio dell’Azerbaigian è ad una sola sosta, anche se nel 2022 alcuni team hanno deciso di fermarsi per un secondo pitstop traendo vantaggio da una virtual safety car prima del termine della gara.

Questa invece la scelta di mescole per la seconda edizione del Gran Premio di Miami. Si tratta della scelta mediana rispetto alla gamma 2023 realizzata dalla Casa italiana fornitrice unica di pneumatici della Formula 1.

Pirelli PZero White Hard C2

Pirelli PZero Yellow Medium C3

Pirelli PZero Red Soft C4

La gara sul circuito cittadino può essere completata anche con una sola sosta, nonostante la strategia a due soste risultasse più veloce dalle simulazioni, come dimostrato l’anno scorso grazie alla buona gestione delle Medium che diversi piloti hanno montato come prima scelta. In Florida la variabilità delle condizioni meteorologiche sarà un fattore da tenere in considerazione, sia per la possibilità di pioggia che per il vento.

Per il Gran Premio dell'Emilia Romagna, che si terrà anche quest'anno all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, queste saranno le mescole impiegate. La scelta è caduta sulle tre mescole più morbide realizzate dalla Pirelli per questa stagione del Circus iridato.

Pirelli PZero White Hard C3

Pirelli PZero Yellow Medium C4

Pirelli PZero Red Soft C5

Questa scelta risulta più morbida di un grado rispetto a quella fatta dalla passata stagione. Il basso degrado delle gomme registrato nel 2022 ha fatto propendere Pirelli per questa scelta. C'è inoltre da sottolineare come Imola sia la pista che ospiterà per la prima volta il nuovo formato delle qualifiche, con le monoposto che in Q1 avranno a disposizione solo set di Hard, in Q2 solo set di Medium e in Q3 solo le Soft.