F1 | Pirelli svela le mescole per i GP nel continente americano

Dopo Singapore e Giappone, la Formula 1 farà tappa in Qatar prima di iniziare il tour americano composto da quattro appuntamenti, tre dei quali consecutivi.

Da 20 ottobre al 5 novembre, infatti, la F1 volerà negli Stati Uniti (Austin), in Messico e in Brasile per un triple header che, indubbiamente, rappresenta una sfida sia fisica che tecnica e logistica. A meno di un mese dalla trasferta oltre oceano, Pirelli, fornitrice unica di penumatici nel Circus iridato, ha annunciato le mescole per i tre appuntamento successivi al Qatar.

Per quanto riguarda la scelta degli pneumatici, due delle tre mescole rimangono invariate rispetto alla scorsa stagione, mentre in uno dei tre appuntamenti ci sarà una novità. Le nomine rimangano infatti invariate rispetto al 2022 per Austin e Interlagos: C2 come P Zero White hard, C3 come P Zero Yellow medium e C4 come P Zero Red soft.

Pirelli PZero White Hard C2

Pirelli PZero Yellow Medium C3

Pirelli PZero Red Soft C4

Per il Gran Premio del Messico a Città del Messico, invece, le scelte saranno più morbide rispetto allo scorso anno: C3 come P Zero White hard, C4 come P Zero Yellow medium e C5 come P Zero Red soft. La mescola più tenera sarà quindi anche la più soffice dell’intero range. Sarà la nona volta nel corso di questa campionato che i piloti avranno a disposizione la C5.

Pirelli PZero White Hard C3

Pirelli PZero Yellow Medium C4

Pirelli PZero Red Soft C5

Inoltre, proprio in Messico andranno avanti i test in chiave 2024, dato che Pirelli avrà ancora tempo fino a dicembre per omologare le mescole definitive in vista della prossima stagione. Infatti, durante le prove libere verrà testata una nuova versione della C4. Il test si svolgerà esattamente come venerdì scorso a Suzuka, dove è stata provata una nuova versione della C2. Le squadre riceveranno due set extra per pilota della mescola sperimentale, che potranno utilizzare a piacimento durante le due ore di prove libere previste per venerdì.

Pneumatici Pirelli Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images

Gli altri due Gran Premi, ad Austin e San Paolo, saranno appuntamenti in cui figurerà il format della Sprint, per cui vi sarà solamente un’ora di prove libere prima delle qualifiche del venerdì in vista della gara di domenica. Al sabato, invece, si svolgerà la Sprint Shootout per determinare le posizioni in griglia di partenza per la Sprint che prenderà luogo nel pomeriggio. Come di consueto, il Gran Premio da trecento chilometri verrà disputato la domenica.

Sarà la prima volta che il Circuit of the Americas organizza un weekend sprint, mentre a Interlagos è già stato utilizzato il format della Sprint nel 2021 e nel 2022.