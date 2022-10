F1 | Pirelli svela le mescole per i GP di USA e Messico

Video F1 | Ghini: "Budget cap F1? Un bene da preservare"

In questa nuova puntata del Candido firmata Motorsport.com, Franco Nugnes e Antonio Ghini analizzano i temi di attualità emersi durante il sabato di qualifiche del Gran Premio del Giappone di Formula 1. La decisione della FIA di posticipare i risultati delle indagini sul budget cap sembra far trapelare la volontà di non alimentare polemiche, in un weekend importante come quello di Suzuka dove Verstappen potrebbe già laurearsi campione del mondo per la seconda volta...