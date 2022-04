F1 | Pirelli: le mescole scelte per Imola, Miami, Spagna e Monaco

Archiviate le prime tre uscite del Mondiale 2022 di Formula 1, Pirelli ha svelato oggi quali mescole porterà per i prossimi 4 appuntamenti, dunque anche il Gran Premio dell'Emilia Romagna che si terrà all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Nella prima delle 4 gare in questione, quella che si terrà proprio in terra Emiliana, a confine con la Romagna, la Casa italiana fornitrice unica di pneumatici porterà le seguenti mescole:

Pirelli PZero White Hard: C2

Pirelli PZero Yellow Medium: C3

Pirelli PZero Red Soft: C4

Si tratta delle tre scelte centrali della gamma 2022 di Pirelli, la stessa che verrà usata anche al primo Gran Premio di Miami. Anche in Florida Pirelli metterà a disposizione:

Pirelli PZero White Hard: C2

Pirelli PZero Yellow Medium: C3

Pirelli PZero Red Soft: C4

Non è una novità, invece, il fatto che Pirelli abbia scelto le tre mescole più dure per il Gran Premio di Spagna per la conformazione, i carichi e le sollecitazioni date dalla pista catalana. Al Montmelò di Barcellona i piloti utilizzeranno dunque queste mescole:

Pirelli PZero White Hard: C1

Pirelli PZero Yellow Medium: C2

Pirelli PZero Red Soft: C3

Nell'ultimo dei 4 gran premi presi in considerazione, il Gran Premio di Monaco che si terrà come sempre nello storico tracciato cittadino di Monte-Carlo, Pirelli proporrà le tre mescole più morbide della gamma 2022:

Pirelli PZero White Hard: C3

Pirelli PZero Yellow Medium: C4

Pirelli PZero Red Soft: C5