F1 | Pirelli: le mescole scelte per Austria, Francia e Ungheria

Concluso il Gran Premio del Canada, per Pirelli è già tempo di pensare alle prossime trasferte che la Formula 1 dovrà affrontare in un mese di luglio particolarmente intenso.

La Casa milanese ha comunicato quest’oggi la scelta di mescole che team e piloti avranno a disposizione per gli appuntamenti dell’Austria (10 luglio), di Francia (24 luglio) e dell’Ungheria (31 luglio) con la gara dell’Hungaroring che rappresenterà, come da tradizione, anche l’ultima prima della meritata pausa estiva.

Sul tracciato del Red Bull Ring - che ospiterà anche la seconda gara sprint della stagione dopo quella di Imola - Pirelli metterà a disposizione le tre mescole più morbide della gamma:

Pirelli PZero White Hard C3

Pirelli PZero Yellow Medium C4

Pirelli PZero Red Soft C5

Per il Gran Premio di Francia la Casa milanese scenderà di una gradazione, partendo dalla C2 per arrivare alla C4:

Pirelli PZero White Hard C2

Pirelli PZero Yellow Medium C3

Pirelli PZero Red Soft C4

Stessa scelta di mescole anche per l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva, quello dell’Hungaroring:

Pirelli PZero White Hard C2

Pirelli PZero Yellow Medium C3

Pirelli PZero Red Soft C4

Così come visto negli ultimi appuntamenti, anche per il round dell’Austria, della Francia e dell’Ungheria non sarà previsto alcun salto di mescola come invece accaduto in Australia quando Pirelli ha messo a disposizione le mescole C2, C3 e C5.

Ricordiamo che per il prossimo appuntamento di Silverstone, che si disputerà nel weekend dall'1 al 3 luglio, Pirelli ha scelto le mescole più dure della gamma, ossia C1, C2 e C3.