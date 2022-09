F1 | Pirelli, Isola: "Monza, meno surriscaldamento per le gomme"

Il Gran Premio d'Italia, ultimo appuntamento del trittico che terminerà la stagione europea del Mondiale 2022 di Formula 1, andrà in scena questo fine settimana all'Autodromo di Monza.

Al 16esimo appuntamento della stagione, Pirelli ha deciso di portare le seguenti mescole:

Pirelli PZero White Hard C2

Pirelli PZero Yellow Medium C3

Pirelli PZero Red Soft C4

Si tratta di una scelta che coinvolge le tre mescole centrali della gamma 2022 realizzata da Pirelli per la Formula 1. Questa, infatti, va dalla C1 - la più dura - alla C5, ossia la più morbida. Queste due mescole, quelle più estreme, sono state scartate.

GP d'Italia 2022: i pneumatici in pista

Eliminare la naturale tendenza al sottosterzo delle monoposto attuali è una sfida sulle curve lente di Monza, e un posteriore forte è necessario per ottenere un equilibrio perfetto sui tratti veloci.

La trazione è importante per garantire un passaggio ottimale dalle zone più lente e più tecniche del circuito ai rettilinei da percorrere a velocità massima: un'altra celebre caratteristica di Monza, oltre ai cordoli sulle chicane.

Le impostazioni per il basso carico aerodinamico, con un pacchetto specifico a bassa resistenza, fanno sì che l'attenzione si concentri maggiormente sull'aderenza meccanica degli pneumatici.

Mario Isola, motorsport director di Pirelli: "È un evento importante per noi, festeggiamo 150 anni di storia con il Gran Premio di casa, nello stesso anno in cui Monza celebra il suo primo secolo. Non vediamo l’ora di partecipare a questa grande festa per il motorsport e siamo orgogliosi che le monoposto più sofisticate ed efficienti della storia della Formula 1 montino pneumatici Pirelli".

"L’Autodromo di Monza è noto per le velocità elevate con alcune curve in particolare dove è importante che la vettura abbia un equilibrio perfetto. I pneumatici di quest’anno dovrebbero subire un minore surriscaldamento al posteriore in un circuito in cui le monoposto corrono con un basso carico aerodinamico, sfruttando l’effetto scia di chi è davanti".

"A differenza dell’anno scorso inoltre, non ci sarà il formato Sprint e i team arriveranno al gran premio con un po’ meno informazioni rispetto all’ultima volta e l’approccio strategico sarà un po’ diverso".

Pressioni minime al via

Anteriore: 25,5 psi

Posteriore: 22,5 psi

Camber massimo

Anteriore: -3,00°

Posteriore: -2°00°