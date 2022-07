F1 | Pirelli, Isola: "Austria, gomme morbide per lo spettacolo"

La Formula 1 non conosce respiro nel mese di luglio. Con Silverstone ormai alle spalle, in questo fine settimana il Circus iridato disputerà il Gran Premio d'Austria sul tracciato del Red Bull Ring, 11esimo appuntamento del Mondiale 2022.

Per questo appuntamento, Pirelli porterà al Red Bull Ring le seguenti mescole:

Pirelli PZero White Hard C3

Pirelli PZero Yellow Medium C4

Pirelli PZero Red Soft C5

Si tratta quindi della scelta meno conservativa possibile, perché queste tre sono le mescole più morbide della gamma 2022 realizzata dalla Casa italiana fornitrice unica di pneumatici della Formula 1.

I pneumatici in pista

Il Red Bull Ring in Austria si presenta come un ottovolante corto e veloce con appena dieci curve e continui saliscendi. Pirelli lo affronta con i tre pneumatici più morbidi della gamma: C3 come P Zero White hard, C4 come P Zero Yellow medium e C5 come P Zero Red soft.

L'anno scorso ci sono state due gare consecutive al Red Bull Ring. Questo fine settimana c'è la stessa nomination pneumatici della seconda gara 2021, una scelta improntata ad incrementare lo spettacolo dello sport più veloce al mondo: maggior degrado e più opportunità di sorpasso. In quell'occasione, la strategia vincente è stata a due soste: uno stint di apertura su medium, seguito da due stint con pneumatici hard. Naturalmente, mescole e strutture quest'anno sono diverse.

L'Austria ospita anche il secondo weekend con format sprint della stagione, dopo il primo corso ad Imola. Come da regolamento, invece di avere 13 set di pneumatici come avviene in un weekend normale, i piloti ne avranno 12, così suddivisi: due di hard, quattro di medium e sei di soft. In aggiunta, i team avranno a disposizione fino a sei set di Cinturato Green intermediate e tre set di Cinturato Blue full wet disponibili in caso di pioggia, che è sempre possibile sulle colline della Stiria.

Alpine, McLaren, Red Bull e Williams si fermeranno anche dopo il Gran Premio d'Austria come da programma di test Pirelli destinati allo sviluppo pneumatici del prossimo anno. McLaren e Williams proveranno per due giorni, mentre gli altri due team si alterneranno per una giornata ciascuno.

Mario Isola, responsabile car racing di Pirelli: "L'asfalto del Red Bull Ring offre un grip piuttosto basso in un circuito a bassa severità, permettendoci di portare le gomme più morbide della gamma. Questo a vantaggio dello spettacolo, in una location che in passato ha spesso regalato gare emozionanti grazie ad un giro molto compatto e veloce che presenta una serie di curve molto corte. La trazione e soprattutto la frenata sono fondamentali qui, con rischio di bloccaggi in particolare in alcuni punti difficili in cui si frena in discesa. Anche mantenere le prestazioni dei pneumatici posteriori per tutto il giro è fondamentale per garantire una trazione adeguata. La nostra nomination mescole rende possibili diverse strategie".

Pressioni minime al via (Gomme slick)

Anteriore: 24,0 psi

Posteriore: 20,0 psi

Camber massimo

Anteriore: -3,25°

Posteriore: -1,75°