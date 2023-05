F1 | Pirelli, Isola: "A Imola le nuove più sostenibili Full Wet"

Imola sarà teatro questo fine settimana del sesto appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1, il Gran Premio dell'Emilia Romagna. Pirelli porterà per il primo gran premio di casa le seguenti mescole:

Pirelli PZero White Hard C3

Pirelli PZero Yellow Medium C4

Pirelli PZero Red Soft C5

La Casa italiana fornitrice unica di pneumatici della Formula 1 ha così deciso di portare le mescole più soffici della sua gamma 2023. Questa, lo ricordiamo, va dalla C0 - la più dura - alla C5, la più morbida.

La scelta fatta da Pirelli è la stessa già vista a Baku, sede del Gran Premio dell'Azerbaijan. Anche in quel caso, infatti, sono state impiegate le tre mescole più morbide. Si tratta quindi del secondo caso della stagione in cui vediamo all'opera le gomme più prestazionali.

I pneumatici in pista

La maggiore morbidezza delle mescole potrebbe aprire a più strategie di gara. Imola è infatti tradizionalmente una gara ad una sola sosta ma con un tris di penumatici meno duri rispetto al passato, i team avranno più alternative.

L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari ha compiuto quest’anno 70 anni di vita. Essendo stato ultimato nel 1953. Quello di Imola è un tracciato "classico", più stretto rispetto quelli più moderni ed è anche per questo motivo che i sorpassi sono particolarmente impegnativi ma, al tempo stesso, più spettacolari.

L’asfalto, nonostante sia stato steso ormai diversi anni fa, è mediamente abrasivo sui pneumatici. La pista è scorrevole e le forze laterali e longitudinali sono bilanciate. Nella media anche la deportanza e l’evoluzione della pista.

Nel 2022 il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna si disputò il penultimo fine settimana di aprile, un mese prima rispetto a questa stagione: teoricamente ci dovrebbero essere temperature più elevate ma, al momento, si prevede che difficilmente supereranno i 20 °C.

Gran Premio dell'Emilia Romagna: il commento di Mario Isola

Mario Isola, responsabile di Pirelli Motorsport, ha esternato le proprie aspettative riguardo il sesto appuntamento del Mondiale 2023, la prima gara di casa per il costruttore di gomme milanese:

"Il primo appuntamento in Europa della stagione 2023 offrirà due importanti novità per quanto concerne i pneumatici, entrambe mirate a migliorare la sostenibilità ambientale del nostro sport.

La prima riguarda le qualifiche: a Imola sperimenteremo un nuovo regolamento che prevede l’obbligo di utilizzare una tipologia di mescola diversa per ognuna delle tre sessioni, con le Hard previste per la Q1, le Medium per la Q2 e le Soft per la Q3. Ciò comporta una riduzione – da 13 a 11 – dei treni di gomme da asciutto che ogni pilota ha a disposizione per tutto l’evento, generando così una diminuzione dell’impatto generato dalla produzione e dal trasporto dei pneumatici".

"Sempre con lo stesso fine, a partire da questo Gran Premio sarà introdotta una nuova mescola per le gomme Full Wet che non richiederà l’impiego delle termocoperte prima di essere utilizzate. I test in pista hanno dimostrato prestazioni addirittura migliori rispetto alle precedenti Cinturato Blue Full Wet, pur senza il riscaldamento elettrico del pneumatico. È un primo passo concreto, frutto degli studi realizzati da Pirelli, verso l’uso anche delle gomme da asciutto senza preriscaldamento.

Infine, abbiamo scelto di portare a Imola il nostro range di mescole più morbide (C3, C4 e C5), il che potrebbe offrire alle squadre un ventaglio più ampio di opzioni strategiche in vista della gara".

Pressioni minime al via (gomme slick)

Anteriore: 24,5 psi

Posteriore: 21,5 psi

Camber massimo

Anteriore: -3,25°

Posteriore: -1,75°