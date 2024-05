F1 | Pirelli: i test per le gomme 2026 partiranno a settembre

La Formula 1 deve ancora concludere la stagione 2024, ma dietro le quinte si guarda già al futuro, più nello specifico a quello che sarà il prossimo ciclo regolamentare che entrerà in vigore nel 2026. A partire da quell’anno debutteranno le nuove Power Unit senza MGU-H e con un supporto elettrico maggiorato al 50% della potenza totale, ma ci saranno anche nuovi regolamenti aerodinamici di supporto.

Pirelli si sta dividendo su due fronti, ovvero il 2025 e proprio il 2026. I vista della prossima stagione, il costruttore italiano sta finalizzando la delibera di una nuova costruzione e di una famiglia di compound che consentano una significativa riduzione del surriscaldamento, uno dei grandi obiettivi per facilitare anche i duelli.

Un passo richiesto dai piloti, ma è chiaro che Pirelli deve stare anche al passo con i valori di carico aerodinamico dei team. Per quanto le monoposto della prossima stagione saranno un carry-over di quelle di quest’anno, naturalmente i team proseguiranno lo sviluppo aerodinamico, seppur non a un ritmo così accelerato, per cui gli pneumatici dovranno sopportare uno sforzo maggiore.

Dettaglio pneumatici e ruote Pirelli su una McLaren MCL38 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images

Durante il mondiale, la casa milanese riceve dalle scuderie delle simulazioni aggiornate sui livelli di carico attesi in futuro e per il resto del campionato, in modo da dare a Pirelli l'opportunità di intervenire sui proprio prodotti per renderli più resistenti e affidabili. Proprio per questo è in corso un programma di test che due settimane fa ha visto Racing Bulls e Sauber scendere in pista a Suzuka per testare oltre 12 differenti prototipi.

“Volevamo mettere a punto una nuova costruzione per il 2025, perché sappiamo che tutti i team stanno sviluppando le loro vetture e quindi lo stress sulle gomme sarà maggiore alla fine dell'anno e anche la prossima stagione, prima del grande salto al 2026. Ora il passo successivo è quello di spingere di più sullo sviluppo di nuove mescole per ridurre il surriscaldamento. Questi sono i due obiettivi principali per il 2025”, ha spiegato Mario Isola, sottolineando come in realtà Pirelli stia accelerando lo sviluppo anche per anticipare i lavori sui prototipi 2026, con i test in pista che dovrebbero iniziare verso attorno al mese di settembre.

“Ma vogliamo anche anticipare l'inizio dello sviluppo degli pneumatici 2026, che saranno diversi in termini di dimensioni e caratteristiche. Speriamo quindi di poter iniziare i test entro settembre o ottobre di quest'anno”.

Uno degli obiettivi per il futuro regolamento tecnico è quello di avere delle vetture più leggere e in questo processo è coinvolta anche Pirelli. L’idea iniziale era quella di ridurre nuovamente la dimensione degli pneumatici, passando dagli attuali 18 pollici a una misura più contenuta, ovvero 16 pollici.

Pneumatici Pirelli Foto di: Erik Junius

Nonostante le discussioni che si sono susseguite negli ultimi mesi, alla fine si è deciso di mantenere la misura attuale, anche se vi saranno delle modifiche, dato che vi sarà una spalla di larghezza ridotta per andare incontro alle richieste della FIA e della F1.

“Abbiamo concordato con la FIA e con i team di rimanere sulla dimensione dei 18 pollici, per una serie di motivi: capacità di carico e caratteristiche dello pneumatico. Riteniamo che con le gomme da 16 pollici, che era l'idea iniziale, questi aspetti non fossero sufficienti”, ha aggiunto il direttore di Motorsport Pirelli. Si è cercato di lavorare sul rapporto tra benefici e conseguenze: si stima che con il passaggio alle coperture da 16 pollici il risparmio di peso sarebbe stato inferiore alle attese e, inoltre, avrebbe in qualche modo innescato ulteriori problemi difficili da gestire.

“Se guardo alle prestazioni stimate delle vetture del 2026, con il rischio di avere un surriscaldamento maggiore e anche problemi di durata, per combattere questi aspetti avremmo dovuto alzare di molto le pressioni. Abbiamo fatto un'analisi con i dati forniti dai team e dalla FIA e siamo arrivati alla conclusione che rimanere sui 18 pollici, con uno pneumatico più stretto e un diametro più piccolo, soprattutto sull'anteriore, è l'approccio giusto per il 2026. E alla fine i team hanno concordato”.