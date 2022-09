F1 | Pirelli: ecco le mescole scelte per Singapore e Giappone

Conclusa la tripletta di gare che ha visto i piloti affrontare nell’ordine i GP del Belgio, d’Olanda e d’Italia, tutti vinti in modo netto da Max Verstappen, il circus della Formula 1 si appresta ad affrontare le trasferte extraeuropee di Singapore e Suzuka.

Team e piloti torneranno a correre il 2 ottobre sul tracciato cittadino di Marina Bay per poi trasferirsi la settimana seguente sulla splendida pista di Suzuka dove la Honda affronterà il Gran Premio di casa.

In entrambi i casi si tratta di un ritorno gradito su due piste diametralmente opposte che per due anni non hanno potuto ospitare il circus iridato a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia.

In attesa di vedere daccapo le monoposto di Formula 1 sfrecciare in pista, Pirelli ha comunicato le mescole scelte per i due appuntamenti asiatici: sul tracciato di Singapore la Casa milanese metterà a disposizione i compound più teneri della gamma, mentre su quello giapponese verranno adottate le mescole più dure.

Lando Norris, McLaren MCL34 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Singapore

Pirelli PZero White Hard C3

Pirelli PZero Yellow Medium C4

Pirelli PZero Red Soft C5

Suzuka

Pirelli PZero White Hard C1

Pirelli PZero Yellow Medium C2

Pirelli PZero Red Soft C3

Anche in questo caso Pirelli non ha preso in considerazione il salto di mescola, scelta effettuata solamente in occasione del GP d’Australia quando furono messe a disposizione di team e piloti le mescole C2, C3 e C5.