F1 | Pirelli: ecco le mescole per i GP del Brasile e Abu Dhabi

La Formula 1 si appresta ad affrontare gli ultimi due appuntamenti stagionali di un campionato che ha già visto chiudere i giochi in anticipo sia per quel che riguarda il titolo piloti che per il Costruttori.

Ad imporsi sono stati Max Verstappen e la Red Bull, veri e propri dominatori in questo 2022, con l’olandese capace di stabilire il nuovo record di vittorie in un anno al termine del GP del Messico quando ha ottenuto il successo numero 14 in stagione.

Anche per gli ultimi due round del Brasile e di Abu Dhabi la Casa milanese ha deciso di non effettuare il salto di mescola così come avvenuto esclusivamente in Australia, quando team e piloti hanno avuto a disposizione le mescole C2, C3 e C5.

I tecnici della Pirelli Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

A San Paolo, il prossimo fine settimana, Pirelli metterà a disposizione le mescole C2 per le gomme hard, le C3 per le gomme medie e le C4 per le soft, mentre ad Abu Dhabi, location dove andrà in scena l’ultima gran premio della stagione 2022, team e piloti potranno usufruire dei compound più estremi dato che saranno messe a disposizione le mescole C3, C4 e C5 per le gomme hard, medie e soft.

Da notare, poi, che in Brasile il format del weekend sarà stravolto dato che sul tracciato di Interlagos si andrà a disputare la terza ed ultima Sprint Race dell’anno.

I piloti avranno così a disposizione un unico turno di libere al venerdì prima di gettarsi subito nel turno di qualifica, ed un altro turno di libere al sabato prima di disputare la gara corta che determinerà la griglia di partenza della corsa domenicale.