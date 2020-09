Piloti pazzi del Mugello: è plebiscito per la pista "old school"

È un encomio solenne quello ricevuto dal circuito del Mugello da parte dei piloti di Formula 1, senza neanche quella voce fuori dal coro che solitamente non manca mai. La pista toscana ha conquistato tutti, anche lo stesso Lando Norris, che ha pagato il prezzo più alto ad un errore commesso in FP2 alla Poggio Secco.

“Odio dire una cosa del genere, perché a causa della ghiaia sono uscito e ho sbattuto – ha commentato Lando Norris - ma è molto meglio avere una pista di questo genere, con queste vie di fuga con la sabbia. È più complicato ma è una vera sfida, e per me dovrebbe essere sempre così”.

“Non c’è tempo per giocare qui – ha attaccato un’entusiasta Hamilton - è una pista molto, molto seria, la percorrenza è mediamente molto veloce, e non si va mai sotto la terza o quarta marcia! È una sfida vera, ogni giro tirato è molto intenso e devo dire che è una sensazione fantastica viverlo dentro la monoposto”.

Uno degli aspetti che sembra convincere tutti i piloti è l’assenza di curve lente: “Per me questo aspetto è positivo – ha confermato Max Verstappen – adoro la sequenza di curve veloci che con una Formula 1 puoi percorrere ad una velocità incredibile. Per me è davvero bello e divertente da guidare”. Max rimanda al mittente anche ogni allarme sulla prova fisica che attende i piloti domenica, quando dovranno coprire 59 giri. “Non sarà facile – ha ammesso Verstappen – ma non dobbiamo lamentarci, visto che ci alleniamo tanto per questo. È una sfida, e questo mi piace”.

“Alle due ‘Arrabbiate’ – ha commentato Alexander Albon – la testa diventa bella pesante! Non c’è una fatica come ad esempio a Singapore, dove fai fatica a respirare, qui serve tenere il collo dritto, che può sembrare una cosa semplice a dirsi, ma quando sei in certi punti è davvero sotto sforzo”. “Si, una fatica enorme - ha confermato Hamilton – quindi…l’adoro!”.

“Stamattina quando ho percorso i primi giri ero davvero emozionato – ha confessato Pierre Gasly – la pista in sé è molto bella, ma avere l’opportunità di girarci con una Formula 1 è una cosa davvero impressionante”. Un’interessante valutazione è arrivata anche da Daniel Ricciardo: “Non aggiungo molto nel dire che questa pista è entusiasmante nei giri veloci, ma anche i long-run, che solitamente sono molto lenti, diventano comunque eccitanti perché con il pieno di carburante non è scontato percorrere le curve 8 e 9 in pieno, quindi ti tiene sempre sulle spine, e sarà così anche in gara”.

Non poteva mancare anche il parere di chi ha dominato la prima giornata di attività in pista sul circuito del Mugello, ovvero Valtteri Bottas: “Davvero fantastico qui, una volta usciti dalla curva 1 l’intero settore successivo è incredibile, oggi mi sono goduto ogni giro! È senza dubbio uno dei tracciati più fisici su cui abbia mai corso, e penso che in gara la stanchezza inizierà ad aumentare giro dopo giro rendendo più visibile questo aspetto. Sarà una domenica dura per tutti, ma sono pronto per questo".

"Ma soprattutto quello che mi piace è che qui al Mugello ci sono dei punti in cui non c’è spazio per poter commettere errori, ed è così che dovrebbe essere ovunque, se sbagli meriti di essere penalizzato, semplice. È questo che alla fine eccita maggiormente, perché se fai un buon lavoro hai una soddisfazione maggiore, non paragonabile rispetto ad altre piste. Che aggiungere? Mi piace!”.