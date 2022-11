F1 | Piero Ferrari riceve le chiavi di Fiorano dal sindaco

Piero Ferrari, vice presidente Ferrari, riceverà domani le chiavi della città di Fiorano dal sindaco Francesco Tosi in occasione del cinquantesimo anniversario dell'inaugurazione della pista di Fiorano.

L'evento si svolgerà al teatro Astoria di Fiorano domenica alle ore 11: "Ricorrendo il cinquantesimo anno della pista - spiega il sindaco Tosi - l'amministrazione comunale ha inteso celebrare questo anniversario, interpretando anche il sentire di tanti cittadini orgogliosi di questo legame, profondamente locale, con la fabbrica del Cavallino".

"In questo contesto abbiamo pensato di conferire una onorificenza a colui che ha legato la propria vita e la propria attività professionale all'azienda fondata dal padre e che oggi è ai vertici della stessa, determinato a far crescere questa straordinaria realtà nel posto in cui nacque. Si tratta di un atto simbolico che indica la piena collaborazione tra la fabbrica Ferrari e la comunità fioranese".