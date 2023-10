F1 | Piastri vince la Sprint di Doha, Verstappen è tri-campione

Oscar Piastri coglie la prima vittoria in Formula 1 vincendo la Sprint Race del GP di Doha con la McLaren, mentre Max Verstappen è campione del mondo per la terza volta con la Red Bull conquistando il secondo posto. L'australiano, proprio come l'olandese, ha azzeccato la scelta delle gomme: Oscar ha scelto la mescola media, azzeccando l'opzione. Scattato dalla pole Oscar si è sentito minacciato da una partenza monstre di Carlo Sainz che alla prima curva ha sfidato la McLaren, sfruttando il pneumatico soft. Poi lo spagnolo si è disunito e George Russell lo ha infilato portandosi al secondo posto. Carlos si è difeso in modo duro anche dal ritorno di Charles Leclerc che aveva la rossa come lui. Sembrava che fosse la scelta giusta perché una gara di 19 giri è stata neutralizzata da ben tre safety car (uscite di Liam Lawson a gomma fredda al primo giro; di Logan Sargeant che ha fatto tutto da solo e poi da Esteban Ocon che ha chiuso con l'Alpine la Haas di Nico Hulkenberg finito in un sandwich visto che all'esterno c'era la Red Bull di Sergio Perez: tre fuori, tutti ritirati!), ma è stata un'illusione.

Oscar Piastri ha vinto la Sprint Race dopo aver colto la pole con la McLaren Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Russell ha avuto l'illusione di andare al comando con la Mercedes, ma poi le sue gomme sono calate in modo clamoroso e Piastri ha ripreso il comando andandosene in testa. Max Verstappen, partito quinto, è arrivato agevolmente dietro alla McLaren di testa: l'olandese ha capito che la MCL60 dell'australiano era veloce e non ha forzato, pur centrando il giro più veloce al giro 18 in 1'25"604. Verstappen si laurea campione del mondo per la terza volta di fila dimostrando una superiorità e una maturità imbarazzante. Max è tanto abituato a fare il vuoto che non ha nemmeno esultato per il risultato conseguito al sabato. L'arancione si sta arrampicando in fretta fra i più grandi della storia dell'automobilismo mondiale.

Il podio della Sprint è stato completato dal terzo posto di Lando Norris che, dopo una partenza disastrosa che lo ha visto chiudere il primo giro al sesto posto, è risalito sul podietto infilzando la Mercedes di Russell. La McLaren ha mostrato la macchina più equilibrata a Lusail, mentre Lando non raccoglie, per l'ennesimo errore quello che avrebbe meritato. Le monoposto papaya domani partiranno sesta (Piastri) e decima (Norris) per le penalizzazioni scattate per i track limit. E' un peccato perché la Red Bull non è sembrata la solita RB19, tant'è che Oscar è riuscito a controllare il ritorno dell'iridato. Peccato...

La Mercedes guadagna quattro punti sulla Ferrari nella battaglia per il secondo posto nel mondiale Costruttori: Russell quarto, seguito da Lewis Hamilton che si è accodato al compagno dopo essere scatato solo 12esimo. Se George aveva scelto le rosse, Lewsi aveva puntato sulle gialle. Sta di fatto che le due frecce nere hanno concluso davanti alle rosse che sono crollate letteralmente nelle prestazioni. Carlos Sainz ha finito sesto davanti a Charles Leclerc. Lo spagnolo ha perso birra prima del monegasco e ha favorito il ritorno di Hamilton, mentre avrebbe potuto far passare Charles. A Maranello non hanno trovato un buon equilibrio sulla rossa e hanno preso il rischio della mescola più morbida che non ha pagato. Leclerc è finito sotto investigazione per i track limit (come Lance Stroll) e potrebbe pagare una penalità di cinque secondi.

L'ultimo a punti è Alex Albon con la Williams davanti a Fernando Alonso con l'Aston Martin e Pierre Gasly con l'Alpine.