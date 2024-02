F1 | Piastri: "C'è fiducia, ma la vera sfida sarà sullo sviluppo"

Dopo aver svelato la nuova MCL38 che disputerà la stagione 2024 di Formula 1, la McLaren è subito scesa in pista per il primo filming day dell’anno. La nuova monoposto ha così percorso i suoi primi chilometri con Lando Norris e Oscar Piastri che si sono avvicendati al volante nel corso della giornata, seppur abbiano dovuto fare i conti con una pioggia battente che ha condizionato lo svolgimento dello shakedown.

Tuttavia, la squadra di Woking ha deciso di non mostrare molto della monoposto: le foto della presentazione sono state camuffate in alcuni punti, mentre della vettura in pista è stata diffusa solo un’immagine scattata da una certa distanza, rendendo impossibile scorgere i dettagli. Un approccio profondamente differente da quello della Mercedes, che ha invece rilasciato diverse foto scattate in pista, per quanto, come da tradizione, i render della W15 presentino delle differenze con la macchina reale.

Per quanto i piloti chiaramente non siano riusciti a farsi un’idea concreta del comportamento della vettura in pista, data la pioggia e le gomme demo, le prime sensazioni sono comunque positive. Tuttavia, l’aspetto più importante è che tutti i sensori e i sistemi, incluso quello idraulico e i vari elementi elettrici, abbiano funzionato correttamente come previsto, senza particolari criticità. Un aspetto importante prima di volare in Bahrain.

McLaren MCL38

“È stato positivo iniziare a capire le sensazioni nella vettura durante il filming day, mi sono sentito bene, tutto è andato per il meglio senza problemi, non potevamo chiedere di più. Ora non vedo l’ora di scendere in pista in Bahrain”, ha raccontato Oscar Piastri a margine del filming day a Silverstone.

Con un anno ormai alle spalle, l’australiano ha indubbiamente più esperienza rispetto a dodici mesi fa, quando era al debutto in categoria, per altro dopo una stagione in cui aveva potuto girare solo in sessioni di test privati con l’Alpine. Piastri si è già calato perfettamente nella sua nuova realtà e quest’anno potrà contare anche sul fatto di aver già imparato e preso i primi riferimenti di molti circuiti che nel 2023 erano a lui sconosciuti. Nelle categorie propedeutiche, infatti, non aveva mai corso nelle tappe asiatiche o quelle americane, mentre ora dispone già di alcune indicazioni utili che gli torneranno utili nel corso del mondiale.

“Sono molto più a mio agio di quanto non lo fossi dodici mesi fa, ora ha un anno di esperienza alle spalle. E ho un anno di esperienza anche con la medesima squadra, il che è molto utile. Mi sento bene guardando alla stagione, sicuramente sarà interessante capire come si comporterà la nostra vettura e i valori degli altri team. Ma credo che siamo in una buona posizione, con un buon punto di partenza. Sicuramente siamo più fiduciosi rispetto a dodici mesi fa”, ha spiegato Piastri.

Oscar Piastri, McLaren Photo by: McLaren

Andrea Stella ha già confermato che quella scesa in pista è sostanzialmente una prima versione di lancio, quasi una base, perché nel corso dell’inverno gli ingegneri non sono riusciti a raggiungere tutti gli obiettivi prefissati sul piano aerodinamico. Nel corso della stagione la MCL38 andrà quindi incontro a un importante programma di sviluppo, con l’obiettivo di compiere dei passi in avanti significativi in quelle aree dove i tecnici credono di poter osare di più.

Piastri ha voluto focalizzare la sua attenzione proprio su questo aspetto, sottolineando come, seppur vi sia un certo ottimismo all’interno del team, la vera sfida sarà quella sulla lunga distanza, ovvero continuare a crescere durante tutto l’arco della stagione.

“Penso che rispetto a questo stesso momento, ma tornando indietro di un anno, l’umore nel team è molto differente, in particolare pensando alla seconda metà dello scorso campionato. È difficile non essere ottimista in McLaren al momento. Ovviamente dobbiamo attendere di vedere cosa gli altri hanno fatto durante la pausa invernale, ma se possiamo mantenere lo stesso livello di sviluppo e di progressi come nella scorsa stagione, allora potremo fare molto bene. Speriamo di continuare su questa strada”.