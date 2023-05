F1 | Perez: "Vittoria persa nel primo stint, lenti col graining"

Secondo posto alle spalle del compagno di squadra dopo essere partito dalla pole. Realisticamente oggi era il massimo ottenibile Sergio Perez, specie quando dall’altra parte hai un Max Verstappen capace di recuperare da metà gruppo con un ritmo inarrivabile per chiunque.

Mentre davanti il messicano ha cercato di gestire il ritmo per prolungare quanto più possibile lo stint sulla media, con il passare dei giri ci si è resi conto che la dura si stava trasformando in una mescola estremamente competitiva, soprattutto dopo i numeroso sorpassi portati a termine dal campione del mondo in carica.

Davanti, Perez ha cercato di gestire fino a quando gli è stato dato il via libera e, da quel momento in poi, ha abbassato i tempi di mezzo secondo, non abbastanza per ampliare in maniera netta la finestra virtuale sul proprio compagno di casacca nel momento in cui quest’ultimo si sarebbe fermato.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Photo by: Jake Grant / Motorsport Images

Basti pensare, infatti, che nel momento in cui Verstappen è tornato ai box per effettuare la sua sosta, Perez è tornato in testa con un solo secondo e mezzo di vantaggio, con un destino di gara ormai segnato.

Rientrato in pista dopo il passaggio alle gomme medie fresche, Verstappen ha impiegato pochissimo tempo per portare a termine il sorpasso, andando poi a conquistare la sua terza vittoria stagionale dopo quelle del Bahrain e dell’Australia.

Perez ha dichiarato che la sua gara è stata compromessa proprio durante il suo stint iniziale con le medie, in quanto lo pneumatico a banda gialla si è comportato peggio del previsto e ha sofferto presto di graining.

"Credo che inizialmente le gomme medie fossero davvero scarse. Peggio del previsto", ha detto Perez.

"Il primo stint è stato davvero pessimo con il graining che abbiamo avuto sul passo iniziale. E questo ha compromesso gran parte della nostra gara, perché non avevamo una grande differenza di gomme. Onestamente, penso che anche Max abbia avuto un ritmo incredibile sulla gomma dura e credo di dover analizzare cosa è andato storto oggi, perché semplicemente non avevamo il ritmo".

"Max è stato particolarmente forte oggi, quindi la sua vittoria è meritata", ha aggiunto il pilota di Guadalajara complimentandosi con il compagno di team.