F1, Perez: "Vettel più vicino al ritiro che ad un altro team"

Perez è già impegnato con la Racing Point e, successivamente, quando cambierà nome, con l'Aston Martin fino al 2022, quindi non è stato preso in considerazione come possibile sostituto di Vettel a Maranello il prossimo anno.

Tuttavia, il pilota messicano ha suggerito che la partenza del tedesco non è stata un fulmine a ciel sereno.

"Avevo sentito che le cose tra loro non andavano bene" ha detto Perez a Motorsport.com. "Da entrambe le parti non c'era più il feeling degli anni precedenti e credo che il fattore Leclerc sia stato fondamentale".

"La scommessa per il futuro della Ferrari è chiaramente Charles, che ha vissuto una prima stagione incredibile con la squadra, e credo che questo possa aver smosso tante altre cose".

"Forse durante questo stop si è reso conto di molte cose e gli è servito a riflettere. La McLaren potrebbe essere la sua opzione per il futuro forse, ma ne dubito".

"Probabilmente, questo potrebbe essere il suo ultimo anno in Formula 1. Lo vedo più vicino al ritiro che ad un'altra squadra, ma non lo so. Parlo più come un fan, non so esattamente cosa gli passi per la testa".

Riguardo all'impatto della pausa attuale, ha aggiunto: "Viviamo in quella bolla che è la F1. Siamo sempre in gara e a volte pensiamo che sia tutto qui".

"Ma se ci guardiamo intorno e vediamo questa vita diversa, a cui non siamo abituati, ci porta a farci delle domande sulla vita, tipo cominciare a pensare al momento del ritiro. Ma ti rendi conto che c'è tanto anche fuori dalle corse".

Perez poi ha ammesso che Carlos Sainz Jr e Daniel Ricciardo sarebbero entrambi delle buone scelte per la Ferrari e ritiene che per il primo sarebbe un'opportunità unica, se effettivamente dovesse essere lui il prescelto.

"Stiamo per scoprire chi sarà. Entrambe sono ottime opzioni per il team. Carlos viene da una grande stagione con la McLaren e, alla fine in F1, bisogna saper cogliere le opportunità, perché c'è una memoria molto corta. Ha grandi possibilità e se lo merita".

"Penso che sia un grande professionista, un ottimo pilota, un gran lavorare, conosce bene le gare e sa come sfruttare al meglio le opportunità. Penso che si sia meritato l'opportunità di essere considerato come compagno di Leclerc".

Quando gli è stato domandato se la Ferrari sia una squadra a cui non si può dire no, Perez ha detto: "Non è così per tutti i piloti, ma correre con la Ferrari è un'opportunità unica. E' la squadra con più storia".

"La squadra è cambiata molto negli ultimi tempi, non erano abituati a lavorare con dei giovani come Leclerc, ma ora lo sono".

"Forse vogliono un po' di competizione tra i loro piloti, ma è difficile saperlo. Vedremo la durata del contratto, ma a parte questo, si è sicuramente liberato un posto importante sulla griglia di partenza" ha concluso.

Related video