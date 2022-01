F1 | Perez: "In Red Bull ho stravolto il mio stile di guida"

Sergio Perez è stato uno dei nomi di peso che lo scorso anno ha cambiato scuderia. Oltre a Sebastian Vettel passato in Aston Martin, Daniel Ricciardo che ha abbandonato la Renault per unirsi alla McLaren e Carlos Sainz che si è legato alla Ferrari dando l’addio al team di Woking, il messicano è riuscito ad arrivare in uno dei team più desiderati della griglia: la Red Bull.

Perez, così come molti dei suoi colleghi alle prese con il cambio di casacca, ha dovuto adattarsi alla nuova realtà in brevissimo tempo. I soli 3 giorni di test a disposizione ad inizio dello scorso anno non hanno aiutato il messicano nel prendere confidenza con una Red Bull RB16B progettata sulle esigenze e sullo stile di guida di Max Verstappen.

Perez ha così dovuto affrontare un periodo complicato, soprattutto a metà stagione, ed ha affermato come spesso in molti sottovalutino quanto sia difficile prendere immediatamente le misure ad una nuova squadra e una nuova monoposto.

“Anche noi piloti sottovalutiamo questo tipo di sfide finché non le viviamo in prima persona. Guidare una vettura equipaggiata con una power unit diversa rappresenta una sfida impegnativa, così come passare da una monoposto ad assetto low rake ad una con assetto high rake. Il modo in cui ci si approccia a queste cose è del tutto diverso”.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Perez, che è riuscito a conquistare il GP di Baku complice il caos nel finale quando Max Verstappen è finito a muro per l’esplosione della posteriore sinistra mentre Lewis Hamilton è andato lungo alla ripartenza per un errore, ha ammesso come sia stato costretto ad adottare uno stile di guida totalmente differente rispetto a quello cui era abituato per riuscire ad estrarre il massimo potenziale dalla Red Bull.

Il messicano, inoltre, ha sottolineato come questo processo abbia richiesto parecchi mesi.

“Devi imparare delle nuove tecniche. Praticamente tutto ciò che ero abituato a fare in precedenza non ha mai funzionato su questa auto”.

“Sarebbe stato lo stesso se Max fosse passato alla Mercedes. La RB16B e la W12 sono vetture con prestazioni e tempi sul giro simili, ma con una filosofia completamente differente. Il modo in cui si riesce ad estrarre le performance da queste monoposto è totalmente differente”.

Sergio disputerà quest’anno la sua seconda stagione con la squadra di Milton Keynes, e per il messicano questa stabilità rappresenterà un enorme vantaggio nel 2022.

“Abbiamo già una buona base di partenza e questo può fare la differenza. Inoltre conosco già i membri del team, so a chi mi devo rivolgere se devo chiedere qualcosa e come ottenere il massimo da chi mi circonda. Quest’anno partirò da una situazione diversa”.