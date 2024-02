F1 | Perez: "Red Bull coraggiosa con la RB20, vedo già progressi"

In una settimana che ha visto tutti i team di vertice presentare le nuove vetture, Red Bull è stata l’ultima a togliere i veli sulla nuova monoposto con cui disputerà la stagione che prenderà il via fra pochi giorni a Sakhir. Dopo le prime anticipazioni nate dagli scatti rubati a Silverstone mentre la RB20 stava girando durante un filming day lo scorso martedì, l’attenzione e la curiosità attorno a questa vettura è cresciuta.

Mentre tutti sono andati nella direzione imposta dalla Red Bull negli ultimi due mondiali, provando anche ad estremizzare alcuni concetti, la scuderia di Milton Keynes ha scelto di cambiare. Ad esempio, è stata rivisitata la zona centrale della monoposto, puntando su un unico elemento superiore che si estende fino al punto di inizio dell'halo e sui poggiano anche gli specchietti, sovrastando le bocche dei radiatori modificate nelle forme.

Queste sono state completamente riviste, consentendo un sottoquadro ancora più pronunciato e aggressivo. Un approccio differente rispetto al passato che, secondo Perez, dimostra quanto il team continui a innovare puntando su scelte coraggiose, con altre novità che si vedranno solamente durante i test.

Red Bull Racing RB20 Photo by: Red Bull Content Pool

"Credo che questo [cambiamento] dimostri la fame che c'è in questa squadra. Dato che l'anno scorso abbiamo avuto una macchina così dominante, non ci si immaginava di cambiare così tanto il concept, ma credo che sia stato davvero coraggioso da parte della Red Bull farlo", ha raccontato il messicano.

Chiaramente, i pochi chilometri fatti durante il filming day, tra l’altro con gomme demo e sotto la pioggia, non possono restituire un’immagine chiara del potenziale della monoposto ma, almeno da quanto visto al simulatore, Perez crede che il team abbia fatto dei passi in avanti. Lo scorso anno la RB19 aveva fatto delle prestazioni complessive il proprio punto di forza: magari c’erano monoposto che riuscivano a essere più incisive in alcuni aspetti e su determinati tracciati, ma l’auto del team anglo-austriaca era in grado di ben figurare in tutte le fasi, piazzandosi sempre tra i primi posti.

Tuttavia, dall’altra parte vi erano anche degli aspetti da migliorare, come la gestione sui dossi e le prestazioni nelle curve a bassa velocità. Singapore è stato l’esempio principe di questi problemi, seppur estremizzato, ma nel corso di campionato anche in Canada e a Monaco si erano visti piccoli segnali che lasciavano supporre come vi fosse del margine di miglioramento, soprattutto nel passaggio sui cordoli.

“Sì, credo che abbiamo fatto dei buoni passi avanti. Sarà interessante vedere cosa riusciremo a fare nelle prossime settimane, perché credo che sia davvero importante riuscire ad avere una buona base e riuscire a svilupparla nel corso della stagione sarà fondamentale. Penso che sia difficile dirlo [se è migliorata in un settore specifico], ma essenzialmente la nostra performance nelle curve a bassa velocità sembra essere in una finestra migliore, ma ovviamente finché non scendiamo in pista non lo sapremo”, ha raccontato Perez, sottolineando come le prime indicazioni riportino dei miglioramenti proprio nelle curve più lente.

Per il messicano il 2024 vuole essere un’opportunità di riscatto, non solo perché è in scadenza con la Red Bull, ma anche perché si sta giocano il proprio futuro nella massima serie. Perez sente maggior fiducia e crede che l’esperienza accumulata lo scorso anno possa rivelarsi di aiuto per imparare da ciò che è andato storto.

“Mi sento pienamente fiducioso e, ovviamente, con l'esperienza dell'anno scorso, è molto importante imparare ciò che è andato storto, imparare dai nostri errori. Penso che abbiamo capito molte cose. È mio quarto anno con la Red Bull e mi aspetto di dare il meglio di me quest'anno”.

Il pilota di Guadalajara, però, non si è posto obiettivi specifici. Certo, la speranza e l’ambizione di lottare per il titolo è sempre viva, anche con un compagno di squadra come Max Verstappen, ma per il momento il focus è solo sul riuscire a trovare una buona base su cui costruire il resto della stagione.

“Credo che la stagione sia molto impegnativa. Quindi mi sto concentrando sulle prime gare. E questo è il mio obiettivo principale. E non credo di voler fare dei giri a vuoto o cose del genere. Per ora mi sto concentrando solo sulle prime cinque gare per ottenere il massimo, perché mi porterà via molte energie e non voglio distrazioni".

Sergio Perez, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Per riuscire a fare un salto di qualità, Perez ha lavorato duramente non solo durante l’inverno, ma anche sul finale della corsa stagione. Il messicano svolse una lunga e intensa sessione al simulatore che lo aiutò a ritrovare alcuni elementi smarriti nel corso del campionato che lo avevano portato a perdere fiducia. Per quanto Verstappen sia comunque rimasto fuori portata, Perez ha iniziato a ritrovarsi dopo un periodo particolarmente complicato. Alcune delle difficoltà nacquero anche dal fatto che lo sviluppo della vettura non era andato in una direzione a lui gradita, dovendo così affrontare un processo di adattamento che ha richiesto molto tempo.

“Penso che, più che altro, [l’anno scorso] abbiamo avuto dei problemi durante lo sviluppo della vettura. E il modo in cui stavamo cercando di migliorare questi problemi significava che stavamo togliendo prestazioni alla macchina. E non necessariamente per andare più veloce. Per renderla più confortevole, non necessariamente per renderla più veloce. Quindi, è qualcosa che abbiamo capito, soprattutto credo che il Qatar, il Giappone, sia stato il punto più basso della stagione in cui abbiamo capito molte cose”.

“[In inverno abbiamo lavorato] Sulla comprensione delle gare più difficili, sul perché fossero così complicate, sulle direzioni che stavamo prendendo con la macchina, su come stavamo compensando eccessivamente le cose e non necessariamente migliorando la vettura. Penso che siamo riusciti a imparare da tutto questo”, ha poi aggiunto il portacolori della Red Bull.

Non è un mistero che il sedile di Perez sia a rischio, dato che è in scadenza a fine 2024. Secondo diversi piloti, la prima parte di mondiale potrebbe essere decisiva per stabilire i nuovi contratti, con una “silly season” che ha già preso il via con l’annuncio dell’arrivo di Hamilton in Ferrari. Da questo punto di vista, Perez vuole dimostrare di poter dare ancora molto alla Red Bull, mettendo sul campo un inizio di campionato più convincente.

“Sono sicuro che la maggior parte dei piloti sarà disposta a fare le cose molto prima durante l'anno. Ma è solo un approccio. Da parte mia, mi sto solo concentrando per avere un grande anno, il resto verrà da sé. Finché le prestazioni sono all'altezza, il resto viene sempre da sé. Quindi non mi preoccupo più di tanto. È la mia quattordicesima stagione in F1. Quindi, per me l'obiettivo principale è fare bene in pista”.