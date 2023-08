F1 | Perez: "Gli sviluppi hanno allontanato la RB19 dal mio stile"

La seconda metà di stagione 2023 per Sergio Perez coincide con l’obiettivo di raggiungere il secondo posto in classifica piloti e vincere quante più gare possibile, trovando quella costanza in termini di risultati che in più occasioni gli è mancata nella prima parte di campionato.

Infatti, dopo una buona partenza che lo aveva portato a lottare per la vittoria in Arabia Saudita e in Azerbaijan, il messicano ha visto un calo in termini di performance piuttosto significativo, condito da diversi errori che lo hanno penalizzato soprattutto in qualifica costringendolo a partire da oltre metà schieramento. A ciò si è aggiunto il fatto che anche Max Verstappen ha iniziato comprendere al meglio la vettura, apportando delle significative modifiche di set-up da Miami in poi che hanno contribuito ad ampliare il gap tra i due.

Tuttavia, nelle ultime due gare prima della sosta estiva sono arrivati due podi che hanno ridato fiducia al pilota di Guadalajara, anche se, chiaramente, sente che al momento manchi ancora qualcosa per arrivare a sfruttare la RB19 come il compagno di casacca.

Sergio Perez, Red Bull Racing Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

“Sì, era molto importante finire bene [la prima parte di stagione], soprattutto le ultime due gare. Non è un segreto che, con l'evoluzione della vettura, ho faticato un po' di più, le cose non mi venivano più naturali e ho dovuto approfondire il mio stile di guida, adattarlo, perché la vettura è cambiata. E credo che le ultime due gare siano andate molto meglio da questo punto di vista”, ha spiegato Perez sottolineando quanto abbia fatto fatica a adattarsi a certe modifiche di comportamento della monoposto rispetto a inizio stagione.

Uno scenario che riprende quanto già successo nella passata stagione quando lo sviluppo della RB18, a inizio anno particolarmente sovrappeso limitando le possibilità di intervenire sul bilanciamento della vettura, andò in una direzione che mal si sposava con le preferenze del messicano: “Sì, in un certo senso, credo di sì. È successo di nuovo”. Tuttavia, Perez ha voluto sottolineare come non sia stata applicata alcuna preferenza quando è stata scelta quale direzione seguire sullo sviluppo indicando come, più semplicemente, certe soluzioni siano più congeniali a uno stile piuttosto che a un altro: “Credo che alla fine della giornata il team stia cercando di realizzare una vettura quanto più veloce possibile e a volte lo sviluppo si adatta meglio a uno stile piuttosto che a un altro, è così che funziona”.

Il messicano non è andato nel dettaglio, ma ha fornito un’immagine di quali siano le aree in cui ha incontrato maggiori difficoltà: “È piuttosto complicato e dovrei entrare nei dettagli più di quanto vorrei. Ma è più come si comporta la vettura nelle curve a media e alta velocità, mi ha messo in difficoltà. Ciò, soprattutto quando le condizioni erano difficili, mi ha tolto un po' di fiducia, ma va bene così, è un'altra sfida per me”.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Photo by: Erik Junius

Per quanto si tratti della macchina più competitiva del lotto, che offre anche una finestra di funzionamento più ampia rispetto ai rivali, per un pilota con tanti anni alle spalle non è semplice modificare il proprio stile di guida in poco tempo, anche perché mancano le opportunità per sperimentare liberamente: “Non è facile perché con la quantità di prove libere che abbiamo, se si segue una direzione o l'altra poi ci rimani per il resto del weekend senza poter cambiare. Quindi non è una situazione facile per un pilota”.

Per migliorare il feeling con la monoposto, nelle ultime gare il team ha provato a effettuare delle modifiche di set-up volte a garantire maggior fiducia al volante. Un approccio che ha dato i risultati sperati, anche se la strada da percorrere per tornare alle sensazioni di inizio stagione è ancora lunga: “Sì, lo sento davvero. Ma non sono ancora al punto in cui vorrei essere, come all'inizio della stagione, quando le cose mi venivano molto più naturali. Ma abbiamo fatto un buon lavoro, come ho detto, e credo che per ora continueremo a migliorare".

Ulteriori cambiamenti sono stati apportati con il lavoro al simulatore svolto a margine della pausa estiva, con la speranza che possano aiutare a fare uno step ulteriore per trovare maggior fiducia e costanza in ogni condizione: “Penso che abbiamo capito molte cose, soprattutto dal punto di vista dello sviluppo. La squadra sa cosa mi piace davvero e dove mi sento più a mio agio, abbiamo fatto alcuni miglioramenti durante la pausa estiva per cercare di farmi sentire più fiducia. Quindi speriamo che nella seconda parte della stagione potremo mostrare un buon miglioramento”.