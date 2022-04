F1 | Perez e la fragilità Red Bull: "È preoccupante"

L’inizio del campionato 2022 di Formula 1 ha fatto emergere una inattesa fragilità della Red Bull. Sia Max Verstappen che Sergio Perez, infatti, sono stati costretti al ritiro nelle battute finale del GP di apertura di stagione in Bahrain, mentre in Australia è stato il campione del mondo a dover alzare bandiera bianca a 20 giri dal termine quando si trovava all’inseguimento di Charles Leclerc.

Il doppio zero in classifica è costato caro all’olandese che adesso insegue il pilota della Ferrari con 46 punti di ritardo ed ha definito inaccettabile, subito dopo il GP di Melbourne, la mancanza di affidabilità della RB18.

Sergio Perez, a differenza del compagno di team, è riuscito a vedere la bandiera a scacchi domenica scorsa, chiudendo sul secondo gradino del podio, ma ha ammesso con l’affidabilità al momento sia il tallone d’Achille dell’ultima monoposto realizzata da Adrian Newey.

“Certamente rappresenta una preoccupazione. Abbiamo perso molti punti in questi prime tre gare e potrebbero fare la differenza a fine stagione. Ne siamo consapevoli”.

“Tutto il team, sia in pista che a Milton Keynes, sta lavorando duramente per trovare una soluzione. Sono certo che ci riusciranno e potremo ripartire da zero quando torneremo in Europa”.

I tre ritiri patiti nelle prime tre gare hanno fatto male anche in ottica Costruttori. Nella classifica riservata ai team la Red Bull occupa la terza piazza con 55 punti ed è distante 49 lunghezze dalla Ferrari e 10 dalla Mercedes, sorprendentemente al secondo posto.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

In Australia, inoltre, Leclerc ha vissuto un weekend perfetto ottenendo pole, vittoria, giro più veloce ed è rimasto in prima posizione dal primo all’ultimo giro. Perez ha sottolineato l’attuale stato di forma del monegasco, al primo “grande slam” in carriera e della Ferrari.

“Questo è stato il primo weekend nel quale loro sono stati nettamente superiori. Erano su un altro livello”.

“Noi abbiamo sofferto molto nel trovare il corretto bilanciamento della vettura, siamo andati nella direzione sbagliato. Credo che dovremo analizzare il tutto con attenzione”.

“Sono certo che impareremo molto da questo weekend perché sembra che con questa tipologie di gomme soffriamo di più rispetto alla Ferrari”.