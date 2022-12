F1 | Perez: "Diverse gare difficili, ma siamo tornati in carreggiata"

Perez ha iniziato bene la sua seconda stagione con la Red Bull, conquistando la pole in Arabia Saudita e la vittoria a Monaco, ritrovandosi così a soli 15 punti di distacco da Verstappen dopo le prime sette gare.

Ma lo stato di forma del messicano ha subito un calo prima della pausa estiva, con Checo che ha ammesso che lo sviluppo della RB18 lo ha fatto sentire meno a suo agio con la vettura.

Perez poi si è ripreso, ottenendo la seconda vittoria dell'anno a Singapore ed altri podi in Giappone, Messico ed Abu Dhabi. Risultati che però non sono bastati per battere Charles Leclerc nella lotta per il secondo posto nel Mondiale.

Riflettendo sulla sua stagione alla conferenza stampa dei Campioni FIA di venerdì, in occasione della premiazione di fine anno avvenuta a Bologna, Perez ha spiegato come si è ripreso dai primi problemi di affidabilità e dal periodo difficile di metà campionato.

"L'inizio della stagione è stato molto difficile per questioni di affidabilità che abbiamo affrontato nelle prime gare", ha detto Perez, riferendosi ai problemi alla pompa del carburante che hanno colpito lui e Verstappen in Bahrain ed in Australia.

"Ma credo che in seguito siamo stati abbastanza competitivi e molto costanti. Poi abbiamo avuto alcune gare negative che ci hanno messo un po' indietro rispetto a Max, ma siamo comunque riusciti ad ottenere dei buoni punti, dei buoni podi ed alcune vittorie".

"Credo che la nostra stagione sia tornata in carreggiata nelle ultime otto gare. È stata una battaglia intensa verso la fine con Charles e la Ferrari".

Perez ha concluso l'anno con tre punti di ritardo da Leclerc in campionato, ma è stata comunque la sua stagione migliore in Formula 1, con il suo miglior piazzamento, il maggior numero di vittorie e il maggior numero di punti in una singola stagione.

Le prestazioni di Perez erano state sufficienti alla Red Bull per fargli firmare un nuovo contratto biennale poco prima della sua vittoria a Monaco, che lo terrà con la squadra fino alla fine della stagione 2024.

Perez ha ammesso di essersi sentito "molto meglio" con la Red Bull durante il suo secondo anno, mentre continuava il suo adattamento alla squadra, spiegando che l'ingresso nel 2021, quando le restrizioni COVID-19 erano ancora in gran parte in vigore, aveva reso tutto più difficile.

"Entrare in una nuova squadra è piuttosto intenso, e soprattutto entrare nel team durante i tempi del COVID ha reso un po' più difficile conoscere tutti quelli che mi circondano", ha spiegato Perez.

"È stato difficile, ma credo che la differenza sia stata enorme. Sento che le cose stanno migliorando. Stamattina ho fatto una buona colazione con tutti i miei ingegneri e abbiamo già percepito che siamo molto più preparati ogni anno che passiamo insieme. Sicuramente le cose stanno andando nella giusta direzione", ha concluso.