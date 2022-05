F1 | Perez: "Con un motore normale avrei potuto vincere"

Poco prima che la Safety Car rientrasse ai box, in tanti hanno pensato che Sergio Perez avrebbe avuto più di una possibilità di vincere il Gran Premio di Miami. Il pilota messicano della Red Bull era rientrato ai box per montare un set di Medium nuove contro le Hard usate dei piloti che in quel momento lo precedevano: Carlos Sainz Jr., Charles Leclerc e Max Verstappen.

Alla ripartenza, però, Sainz si è difeso molto bene, respingendo l'unico vero attacco portato da Perez e chiudendo sul terzo gradino del podio. Per Sergio una delusione, ma giustificata. Durante la gara il motore della sua RB18 aveva tutto d'un tratto perso potenza. Dopo un paio di giri questa è tornata, ma secondo Perez non è mai stata più la stessa.

A fine gara il pilota centroamericano ha affermato che, in condizioni normali, avrebbe certamente avuto l'opportunità di vincere la corsa per le condizioni oggettivamente favorevoli dopo l'ultimo pit stop effettuato, ma il problema - si parla di un sensore guasto - gli ha tarpato le ali nel momento più importante.

"Se avessi avuto un motore normale, avrei avuto la possibilità di vincere. Penso che tutto sia nato da un guasto a un sensore. Stava funzionando bene, ma poi quando abbiamo avuto quel problema abbiamo perso circa 7 secondi in 2 giri. E' stata una gara da dimenticare".

"Ero sicuramente in una buona situazione dopo la Safety Car. Sfortunatamente non avevo il DRS a disposizione e non sono riuscito a ridurre il gap da Carlos. Il deficit sui rettilinei causato dal problema al motore era piuttosto alto. Così ho dovuto spingere davvero forte per restare vicino a lui nelle curve. Le mie gomme si sono surriscaldate. Appena ho intravisto un'opportunità ho fatto di tutto per coglierla, ma fuori dalla traiettoria era troppo sporco".

Perez ha parlato anche dei giri successivi al problema verificatosi sulla sua RB18 numero 11. La potenza, una volta tornata, gli ha permesso di finire la gara senza troppi patemi, ma questa non era affatto normale.

"La potenza al motore è tornata dopo quei due giri, ma non è mai stata la stessa di prima. Perdevo davvero troppo tempo. Ero più lento di circa 10 km/h sui rettilinei rispetto a prima".

"Ora dobbiamo lavorare, continuare a farlo, perché ogni volta abbiamo un problema diverso. Voglio dire, fortunatamente sono stato in grado di gestirlo e finire la gara. Ma a un certo punto ero davvero vicino a dovermi ritirare. Dunque finire la gara è stata sicuramente una cosa positiva".

Per concludere, Perez ha anche parlato del suo futuro. Al termine di questa stagione scade il suo contratto con il team di Milton Keynes e per questo lui e il suo manager hanno iniziato a parlare con Red Bull dell'eventuale rinnovo. Le trattative sono aperte, ma ben lontane da trovare una definizione in tempi brevi.

"Abbiamo iniziato a parlare con Red Bull per la stagione 2023, ma non c'è nulla per poter dire che qualcosa sarà presto messo nero su bianco", ha concluso il pilota messicano.