F1 | Perez accetta le scuse di Marko dopo un incontro privato

Riferendosi allo stato di forma di Perez, Marko ha alluso alle sue origini "sudamericane" quando lo ha paragonato a Max Verstappen e Sebastian Vettel, suggerendo che non sia concentrato come i piloti che hanno portato al titolo la Red Bull.

"È sudamericano e non è completamente concentrato come Max o Sebastian", ha detto Marko. I commenti hanno fatto scalpore sui social media, soprattutto in Messico, paese natale di Perez, che in realtà si trova in Nord America.

Marko si era già scusato pubblicamente per le parole pronunciate sul canale ServusTV della Red Bull dopo il GP d'Italia, ma Perez ha dichiarato prima del GP di Singapore che i due si sono incontrati anche in privato.

"Ho avuto una conversazione privata con lui", ha detto Perez. "Si è scusato. E questo per me è stato l'aspetto principale. E sì, fondamentalmente, andiamo avanti. Ho un rapporto personale con lui. E penso che si possano sempre avere questi sentimenti quando si vedono certe cose".

"Conoscere la persona aiuta molto, perché so che non intendeva dire questo. E ho accettato le sue scuse, perché so che Helmut, per il rapporto personale che abbiamo, non intendeva dire questo".

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, talk after the race Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Perez ha insistito sul fatto che non si è sentito offeso dai commenti di Marko, suggerendo che siano stati mal interpretati. "Per niente, se devo essere del tutto onesto", ha detto. "Conoscendo Helmut, come ho detto, ho un rapporto personale con lui. So che non intendeva dire questo".

"E non mi sono affatto offeso personalmente. Diciamo che se quei commenti fossero stati fatti da una prospettiva diversa o così via, li avrei presi in modo diverso. Ma per me le cose stanno così e non le ho prese sul personale".

Ha poi aggiunto: "Qualsiasi cosa io dica ai media, o lui dica ai media, è diversa dalle conversazioni che abbiamo. In ogni caso, abbiamo un buon rapporto e so che non è legato a questo aspetto".

"Come ho detto, Helmut si è scusato, credo che tutti commettiamo degli errori. E la cosa più importante per me è che ho accettato le sue scuse, le sue scuse personali".

"Quello che succede dopo, dal punto di vista mediatico o pubblico, non è sotto il mio controllo. Per me la cosa più importante è il rapporto personale".

"Faremo sempre una chiacchierata in pista, fuori dalla pista, qui e là. Ci vediamo praticamente ogni fine settimana".

"Lui dirà quello che pensa. Penso che una cosa che possiamo apprezzare di Helmut sia che è molto trasparente, nei confronti dei media e del mondo in generale, e anche dei piloti. Quindi è proprio così che è", ha concluso.