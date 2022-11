F1 | Perez: "Abbiamo dato tutto, dobbiamo essere felici così" Il messicano ad Abu Dhabi arriva terzo e perde il duello con Leclerc per il secondo posto in campionato; nonostante l'amarezza, c'è la consapevolezza di aver fatto il possibile per battere la Ferrari, ma si pensa anche a come migliorare per il 2023, specialmente sul discorso gestione gomme.

Di: Francesco Corghi , Journalist Sergio Pérez non ce l'ha fatta a prendersi il secondo posto nel Mondiale 2022 di Formula 1, battuto al Gran Premio di Abu Dhabi da Charles Leclerc. Il messicano partiva alla pari con il rivale monegasco e fra i due avrebbe prevalso chi sarebbe arrivato davanti al termine dell'ultima corsa dell'anno, tranne in caso di stesso punteggio, che nel caso avrebbe premiato il ferrarista. Gli uomini di Maranello stavolta hanno azzeccato la strategia e con un Leclerc magistrale nella gestione delle gomme dure montate nell'unica sosta effettuata, è saltato davanti alla Red Bull riuscendo a respingere a dentri stretti nel finale l'assalto di un Pérez scatenato su pneumatici più freschi messi nel secondo pit-stop. A Yas Marina il 2022 va in archivio con 'Checo' che si deve quindi accontentare del terzo gradino del podio alle spalle di Leclerc e del compagno di squadra Max Verstappen, anche lui al traguardo con un'unica sosta. Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Erik Junius "A volte va così, ci siamo andati vicini ad arrivare secondi in campionato, ma purtroppo non ci siamo riusciti", spiega a fine corsa il sudamericano. "Io ho dato tutto e anche la squadra, dobbiamo essere contenti di quello che abbiamo fatto nel corso della stagione e sono convinto che il prossimo anno saremo ancora più forti". Dopo così tanti Gran Premi e una crescita esponenziale della RB18, resta ovviamente un po' di amarezza per aver concluso con un solo punto di scarto da Leclerc, quindi l'inverno servirà anche per sistemare quegli aspetti che non hanno funzionato al meglio. "Senza dubbio abbiamo avuto dei bei momenti e fatto grandi battaglie, probabilmente nell'arco della stagione abbiamo faticato un po' sulla gestione gomme, specialmente in gara". "Mi auguro che su questo aspetto si possa migliorare nel 2023, ma in generale vorremmo essere più forti", chiosa Pérez. condividi Bet here Bet now Bet here Bet now Articolo precedente F1 | Verstappen: "Sarà dura replicare questa stagione" Articolo successivo F1 | Sainz: "Questa gara dimostra esattamente dove siamo" condividi