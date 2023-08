F1 | Perché Red Bull pensa che la RB19 sia solo "mediamente buona"

Infatti, a patto che Max Verstappen e Sergio Perez non siano colpiti da una dose di sfortuna nella seconda metà della stagione, potrebbe diventare la prima vettura di Formula 1 di sempre a finire un campionato senza sconfitte.

Ma se la RB19 sta lasciando gli altri nella sua scia, la percezione che la Red Bull ha della sua vettura è nettamente diversa.

Infatti, la Red Bull non vede la RB19 come una monoposto di spicco, che ha fornito qualcosa di super spettacolare. È semplicemente un'auto che si comporta bene in tutti i settori.

Come ha detto il direttore tecnico della Red Bull, Pierre Wache, a Motorsport.com: "È mediamente buona in tutto, il che significa creare una buona auto".

"Non è molto buona in un aspetto. Pensiamo che sia buona perché siamo più veloci degli altri, ma fondamentalmente direi che non abbiamo fatto un lavoro fantastico. Abbiamo fatto un buon lavoro".

"Sono rimasto più sorpreso dagli altri, che non hanno fatto un lavoro altrettanto buono, direi. Per questo le nostre aspettative erano diverse dall'inizio dell'anno".

"Non voglio essere modesto o altro, ma quando si vede che alcune squadre sono in grado di guadagnare un secondo al giro in tre gare, significa che se si mettono insieme le cose, il risultato sarà decente. Non sono necessari due anni di sviluppo".

La previsione per il 2023

Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing Photo by: Erik Junius

Sebbene la Red Bull abbia concluso la stagione 2022 in forma smagliante, vincendo 10 delle ultime 11 gare, la squadra temeva che quest'anno sarebbe stata riagganciata nel gruppo.

Credeva che la combinazione di un cambiamento nei regolamenti del fondo, della Mercedes che si è data da fare con il concetto zeropod e della Ferrari che si è concentrata in anticipo sulla sua vettura 2023, l'avrebbe lasciata di fronte ad una lotta a tre per il titolo.

Essere inarrestabili e vincere tutte le gare finora non era certo una cosa a cui pensava.

"Non lo avevamo previsto", ha spiegato Wache. "Avevamo previsto di trovarci in mezzo alla lotta per la vittoria con due squadre, Mercedes e Ferrari".

"Pensavamo che il nostro vantaggio alla fine dell'anno scorso non fosse abbastanza forte. E il cambio di regolamento, con l'innalzamento del fondo e della kick line, avrebbe riportato in auge queste squadre".

"Poi la perdita di prestazioni che pensavamo di avere durante l'inverno, soprattutto dopo ottobre con la riduzione del tempo in galleria del vento, avrebbe reso difficile ottenere il successo. Quindi sì, è stata una sorpresa all'inizio della stagione".

Un compromesso migliore

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Erik Junius

Il livello di dominio della Red Bull di quest'anno ha spinto sia i rivali sia gli osservatori a cercare risposte su cosa la squadra di Milton Keynes abbia azzeccato con la RB19.

E, con il passare del tempo, sembra esserci sempre più consenso sul fatto che non c'è un singolo elemento super che spicca. In effetti, la RB19 è solo, come ha detto Wache, "mediamente buona" in ogni singolo settore.

Sembra che si tratti piuttosto di come l'intero pacchetto della vettura funzioni in modo olistico: aerodinamica (sia per la downforce che per il drag), guida, maneggevolezza, sospensioni ed assetto.

Alcuni hanno indicato il vantaggio storico della Red Bull nella dinamica del veicolo come un aiuto in questo momento, ma Wache non ne è del tutto convinto.

Pensa invece che la realtà sia che la RB19 si distingue perché i compromessi necessari per rendere veloci le attuali vetture ad effetto suolo sono minori per la sua vettura rispetto ad altre.

"Non credo che ne capiamo più di altri, penso che abbiamo un compromesso forse migliore di altri", ha detto.

"Credo che tutti capiscano più o meno che l'influenza del grip meccanico inizia a essere maggiore rispetto al passato, e la rigidità ha un ruolo importante in questo".

"Poi il legame tra le caratteristiche aerodinamiche e il modo in cui si deve gestire la vettura è maggiore rispetto a prima. Inoltre, i regolamenti hanno eliminato alcuni smorzatori (inerti) che erano molto utili e lo sarebbero ancora di più con questo tipo di vettura, ma non ne abbiamo più".

"Credo che il modo in cui abbiamo sviluppato la vettura ci abbia permesso di ottenere un compromesso migliore. Ma non è perché abbiamo capito meglio".

La penalità in galleria del vento



Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

L'aspetto particolarmente impressionante del vantaggio della Red Bull di quest'anno è che è stato mantenuto nonostante la squadra abbia dovuto affrontare lo svantaggio di trovarsi con forti restrizioni sui test aerodinamici.

La combinazione tra il primato nel campionato costruttori e la riduzione ulteriore del 10% alla luce della violazione del budget cap per il 2021, significa che la Red Bull ha dovuto lavorare allo sviluppo della RB19 in modo molto più limitato di quanto avrebbe voluto.

Attualmente ottiene il 63% delle cifre di base attuali, rispetto a Mercedes con il 75% e Aston Martin con l'80%. La McLaren, non avendo ottenuto molti punti prima del 30 giugno, ottiene il 95%.

Se da un lato è evidente lo svantaggio di non avere a disposizione un numero di prove in galleria del vento pari a quello degli avversari, dall'altro Wache suggerisce qualcosa di interessante: la consapevolezza del deficit ha costretto il team a essere più accorto e tattico nel suo approccio.

"Nella nostra situazione, ad essere onesti, è sicuramente uno svantaggio", ha spiegato. "Ma è un vantaggio spingere la squadra ad assicurarsi di non esplorare cose inutili".

"L'efficienza di ciò che si esamina deve essere rivista, mentre prima non lo era così tanto".

"Ci aiuta anche ad essere affamati, perché in squadra e soprattutto nel team tecnico non capiamo se riceviamo questo tipo di penalità, perché abbiamo fatto un buon lavoro".

"Loro la prendono come un attacco personale, quindi faranno un lavoro ancora migliore e la motivazione sarà ancora più alta. Credo che questo sia un vantaggio".

Punti deboli



Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebbene la RB19 abbia vinto tutte le gare disputate finora in questa stagione, le cose non sono state facili ovunque ed è chiaro che la sfida degli avversari è ancora importante.

La Red Bull non sta certo a guardare, perché dice che ci sono punti deboli che devono essere affrontati se si vuole che il successo continui ad arrivare.

Alla domanda se ci fossero problemi con la vettura che lo tenevano sveglio la notte, Wache ha risposto: "Tutto mi sveglia di notte! Penso che la squadra sia buona perché siamo ancora realisti. Con le altre squadre non si dà nulla per scontato".

"Penso che nel caso dell'alta downforce, e in particolare di quella molto elevata come a Budapest e a Monaco, si manifestino le nostre debolezze. Inoltre, in qualifica e a bassa velocità".

"Credo che alcuni team abbiano un compromesso migliore del nostro e questo è un aspetto su cui dobbiamo migliorare".

Ed è proprio questa attitudine a stare con i piedi per terra che lascia Wache scettico nel salutare la RB19 come una delle più grandi vetture di F1 di tutti i tempi, anche se dovesse diventare statisticamente la più vincente.

"Non credo", ha detto a proposito di uno dei migliori progetti di F1 di sempre. "Forse ce ne renderemo conto l'anno prossimo, perché spero che la vettura dell'anno prossimo sia migliore di questa in termini assoluti".

"Il successo della vettura è fantastico, ma credo che sia una combinazione di macchina e pilota. Inoltre, è tutto il duro lavoro fatto dal 2014, nella ricostruzione della squadra, l'arrivo di nuove persone, la nuova organizzazione e tutto insieme ha creato quello che abbiamo ora. Non è arrivato in un attimo, né per caso".