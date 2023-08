F1 | Perché Ben Sulayem sogna un nuovo team nonostante le critiche

All'inizio di quest'anno, la FIA aveva invitato potenziali nuovi team a manifestare il proprio interesse per entrare sulla griglia di partenza della F1 già dal 2025.

Il processo di valutazione delle candidature è in corso e diversi team, tra cui Andretti-Cadillac, Hitech, Formula Equal di Craig Pollock e LKY SUNZ, hanno reso pubbliche le loro ambizioni.

Anche altre squadre, tra cui Rodin Carlin e una scuderia asiatica, sono state collegate a potenziali candidature alla F1.

Ma la decisione di ampliare la griglia di partenza della F1 non è stata accolta con favore nel paddock, con il CEO della F1 Stefano Domenicali scettico sulla necessità di espandere il numero di iscrizioni oltre le attuali 10 squadre. Inoltre, gli stessi team rivali non sono entusiasti della prospettiva di avere più auto sulla griglia di partenza.

Le squadre hanno messo pubblicamente in discussione le implicazioni commerciali legate alla necessità di condividere i propri introiti con altri team, nonché i problemi logistici legati al numero di box disponibili.

Ben Sulayem, però, non si lascia intimorire dai dubbi sulle nuove iscrizioni e ritiene che lui e la FIA abbiano fatto la cosa giusta cercando di ottenere un maggior numero di vetture sulla griglia di partenza. Parlando in esclusiva con il sito gemello di Motorsport.com, Motorsport-Total.com, Ben Sulayem ha dichiarato: "Abbiamo un contratto e il nostro contratto prevede un massimo di 12 squadre. Quindi non stiamo violando le regole. Al contrario, stiamo rispettando le regole".

"La FIA, in quanto ente regolatore, deve esaminare tutte le richieste e noi l'abbiamo fatto. La manifestazione di interesse era la cosa giusta da fare. So che alcuni team non sono contenti, perché vedo l'impatto finanziario che ciò avrebbe su di loro".

"Si tratta di aggiungere una scuderia o di acquistare una squadra esistente? Non sta a me imporre alle grandi squadre. Ma quello che dobbiamo fare è rispettare il processo, la due diligence finanziaria e tecnica".

Scadenza ritardata

Andretti è uno dei team che ha manifestato il proprio interesse a entrare in F1. Foto di: Alexander Trienitz / Motorsport Images

La scadenza originaria per la valutazione delle candidature era la fine di giugno, ma il termine è slittato perché la FIA vuole assicurarsi di condurre un'analisi approfondita di tutte le candidature.

È possibile che la decisione arrivi poco dopo la pausa estiva della F1. "Abbiamo prolungato il termine perché alcune squadre hanno chiesto un po' di tempo", ha aggiunto Ben Sulayem.

"Bisogna essere flessibili. Non abbiamo ancora finito perché dobbiamo essere molto cauti nel prendere una decisione. È un processo importante e non mi piace essere precipitoso perché la decisione deve essere molto, molto chiara".

Alla domanda su quando si dovrà attendere per una decisione, il Presidente della FIA ha risposto: "Non [siamo] molto lontano. Penso tra le quattro e le sei settimane. Dobbiamo fare le cose per bene. Stiamo parlando di grandi investimenti. Dobbiamo solo aspettare le prossime sei settimane per vedere qual è il piano. Non ho dubbi che la FOM prenderà la decisione giusta. Loro sanno cosa è meglio fare".

Ben Sulayem ha dichiarato che sono state presentate tra le cinque e le sei richieste, di cui "tre o quattro" "molto serie".

Minaccia legale

Mentre la FIA si avvicina alla decisione sui nuovi team, la posta in gioco è incredibilmente alta.

Uno scenario che potrebbe verificarsi è che una o due delle nuove squadre ricevano l'approvazione in quanto tecnicamente in grado di entrare in F1, ma non ottengano l'ingresso perché non si riesce a raggiungere un accordo commerciale che soddisfi la FOM e le squadre attuali.

Un fattore critico per l'approvazione di un nuovo team è il livello della tassa anti-diluizione che dovrebbe essere pagata agli altri team per compensarli della potenziale perdita di introiti derivanti dai diritti commerciali.

Attualmente l'accordo Concorde prevede un importo di 200 milioni di dollari, ma si ipotizza che in futuro questa cifra verrà aumentata fino a tre volte tanto.

Se uno dei nuovi team di F1 interessati dovesse essere respinto in questa fase tardiva, potrebbe aprire la porta a potenziali azioni legali, cosa che Ben Sulayem ammette essere possibile.

"E se uno dei team candidati ci portasse in tribunale? Possono farlo, se diciamo loro di no. Non si tratta di me. Io sto solo applicando le regole", ha detto Sulayem

Non c'è abbastanza spazio

Un'undicesima squadra ha già partecipato ad alcune gare di F1 quest'anno, con le riprese del nuovo film di Brad Pitt. Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

Uno dei problemi pratici emersi in relazione ai nuovi team è che molti degli attuali circuiti di F1 non hanno garage sufficienti per accoglierli.

È stato anche affermato che potrebbero esserci problemi di sicurezza nelle qualifiche se ci fossero più di 20 auto in pista contemporaneamente.

Ben Sulayem ha però smentito questi suggerimenti, affermando che la presenza del film Apple F1 con Brad Pitt, che ha un proprio garage in alcune gare, dimostra che ciò sia possibile.

"Stiamo già gestendo un 11° team grazie a Hollywood. E le piste sono migliorate. La FIA è sempre presente con i circuiti e cerca costantemente modi per migliorare".

Alla domanda se i circuiti attuali fossero abbastanza grandi, Ben Sulayem ha risposto: "Al cento per cento. Se sono 10, 11 o 12 [squadre], devono essere conformi. La nostra commissione sarà sempre presente e verificherà l'intero processo".

"E non si può avere un regolamento che vada bene per tutti. Alla fine della giornata, se mi chiedete della PU [regolamento per il 2026], erano tutti contenti? No, ma alla fine è stato approvato. Tutti hanno firmato e di conseguenza anche i nuovi team".

"Non posso infrangere le regole. Non voglio dare idee a nessuno, ma se c'è una richiesta e abbiamo spazio sufficiente per farla, dobbiamo prenderla in considerazione".