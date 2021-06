F1, Paul Ricard, Libere 3: Vestappen fa il vuoto, Ferrari terza!

Il Paul Ricard forse non è più una pista Mercedes: Max Verstappen ha dato uno schiaffone alle due W12 durante la terza sessione di prove libere del GP di Francia, lasciando Valtteri Bottas a un distacco di oltre sette decimi, un'eternità. L'olandese con il tempo di 1'31"300 con le gomme soft nel secondo tentativo da qualifica ha sbaragliato il campo, togliendo il fiato agli avversari e rifilando mezzo secondo a tutti nel terzo settore, segno che la gomma dura l'intera tornata, mentre altri vanno in crisi prima del traguardo.

La RB16B si conferma la migliore monoposto in circolazione e si candida alla pole position di questo pomeriggio. Nel giro secco la prestazione di Verstappen è davvero inavvicinabile, perché il suo compagno di squadra, Sergio Perez è relegato al quarto posto con un distacco di quasi un secondo.

La Mercedes sembra in difficoltà e oggi non ha fatto alcuna pre-tattica, come si poteva pensare ieri. Valtteri Bottas con un giro buono non ha bucato il muro dell'132", pagando 747 millesimi da Verstappen: il margine è desolante perché non sembra esserci partita. Se il finlandese si è difeso, Lewsis Hamilton è crollato: il campione del mondo è quinto con la W12 a quasi un secondo dal leader del mondiale piloti. Un'eternità per chi contava di dare una sterzata alla stagione, dopo due gare difficili sui circuiti cittadini.

Lewis non ha mai trovato il passo, subendo la superiorità del compagno di squadra tanto bistrattato. La sopresa della mattinata è la Ferrari con Carlos Sainz che ha collocato la SF21 al terzo posto. Una prestazione inattesa, permessa da un assetto aerodinamico più scarico. Lo spagnolo con 1'32"195 è arrivato a un decimo dalla W12 di Bottas, trovando una competitività che gli ha permesso di stare davanti a una Red Bull e una Mercedes.

La Rossa sembra agevolmente in lotta per essere la terza forza, solo Verstappen è su un altro pianeta. In questa sessione non ha brillato Charles Leclerc solo 11esimo con l'altra Ferrari, ma il monegasco è una garanzia che arriverà dove dovrà essere in qualifica.

La McLaren è sesta con Lando Norris e decima con Daniel Ricciardo: le MCL35M hanno beneficiato della sostituzione di un sensore al cambio su entrambe le monoposto. Fra le due monoposto papaya è finito Fernando Alonso, settimo con l'Alpine, di un filo davanti a Esteban Ocon.

Da segnalare la nona piazza di Pierre Gasly consistente con l'AlphaTauri, visto che Yuki Tsunoda è solo 17esimo. Il giapponese si è visto togliere diversi tempi per i lunghi alla curva 6. Positiva la prestazione di Antonio Giovinazzi subito dietro a Leclerc con l'Alfa Romeo: il pugliese ha fatto la differenza su Kimi Raikkonen relegato a tre decimi e tre posizioni più indietro. Fra le C41 ci sono le Aston Martin di Lance Stroll e Sebastian Vettel.

George Russell colloca la Williams al 16esimo posto con Nicholas Latifi 18esimo, mentre in coda Mick Schumacher ha fatto meglio di Nikita Mazepin, con il russo molto falloso con la Haas.