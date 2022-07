F1 | Paul Ricard, Libere 2: ci sono due Ferrari che fanno il vuoto

Podcast F1 | Chinchero: "Ferrari, una mazzata inattesa ai danni di Red Bull"

In questa nuova puntata podcast di Motorsport.com, Roberto Chinchero e Giacomo Rauli analizzano la qualifica del Gran Premio di Francia di Formula 1. Leclerc arriva a quota 16 pole position in carriera, raggiungendo il campione in carica Verstappen: lo fa, in un sabato in cui la forza della F1-75 viene alimentata anche dal perfetto gioco di squadra. L'obiettivo, per Ferrari, resta comunque la domenica...