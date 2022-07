F1 | Partnership tra la Scuderia Ferrari e Frecciarossa

Il Museo Ferrari di Maranello per la prima volta nella sua storia ha dato ospitalità a un… treno.

L’iconica location è stata infatti teatro della presentazione della partnership tra Scuderia Ferrari e Frecciarossa che, come già nei Gran Premi del Made in Italy e dell’Emilia Romagna e di Spagna in questa stagione, sarà presente con il proprio logo sulla vettura nel Gran Premio di Francia in programma questo weekend a Le Castellet così come in quello d’Italia, in settembre, a Monza.

Al Museo è dunque stata presentata una monoposto Ferrari con il logo del partner sulla carrozzeria ma anche un modello in scala 1:1 della motrice del treno Frecciarossa 1000 nella nuova livrea del brand di Trenitalia.

La partnership con Frecciarossa si basa su valori condivisi come l’eccellenza del prodotto, la velocità, l’alta ingegneria e, non ultimo, il colore rosso che caratterizza sia il treno più veloce del Paese che la Scuderia più titolata d’Italia. A spiegare i dettagli dell’iniziativa al Museo di Maranello sono intervenuti Pietro Diamantini, Direttore Business dell’Alta Velocità di Trenitalia e Laurent Mekies, Racing Director di Scuderia Ferrari.