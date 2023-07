F1 | Parla De Vries: "Finale che fa male, ma ho vissuto un sogno"

È passata una settimana dal momento dell’annuncio dell’avvicendamento in casa AlphaTauri tra Nyck De Vries e Daniel Ricciardo, con quest’ultimo che ha ereditato il sedile dopo che l’olandese non è riuscito a impressionare i vertici Red Bull nella prima parte di stagione.

La situazione di classifica della squadra di Faenza, al momento all’ultimo posto nel mondiale costruttori, ha poi avuto un peso specifico nella decisione, perché la speranza è che un pilota esperto come l’australiano possa sfruttare qualche occasione per raccogliere qualche punto che possa smuovere le acque. Un aspetto importante per il team, perché una miglior posizione in classifica comporta anche maggior introiti, specie per una scuderia che nel corso dell’ultimo anno e mezzo ha deluso le aspettative, spingendo la casa madre a rivedere parte della struttura organizzativa e dirigenziale.

Per la prima volta dalla chiusura ufficiale della sua avventura in AlphaTauri, nella giornata di mercoledì De Vries è tornato a far sentire la sua voce con dichiarazioni molto pacate, di gratitudine verso un team che, al di là della chiusura finale, gli ha permesso di coronare il suo sogno di gareggiare in Formula 1.

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04 Photo by: Erik Junius

“Una breve nota da parte mia... Dopo i recenti avvenimenti, ho deciso di prendermi un po' di tempo per me lontano dai social media, cosa che continuerò a fare”, ha spiegato il ventottenne di Sneek in un post sui social media.

“Vorrei ringraziare la Red Bull e la Scuderia AlphaTauri per l'opportunità di vivere il mio sogno. Ovviamente fa male che la possibilità di correre in F1 che ho sognato per tanto tempo sia finita prematuramente. Ma la vita non è una destinazione, è un viaggio, e a volte bisogna percorrere la strada più difficile per arrivare dove si vuole”.

“Sono grato per le nostre vite privilegiate, orgoglioso del nostro viaggio e della mia famiglia. Questa è solo un'altra esperienza, andiamo avanti e guardiamo al prossimo capitolo. Grazie a tutti per i messaggi gentili e incoraggianti dell'ultima settimana. È stato commovente sentire il vostro sostegno”.

Nyck de Vries Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

De Vries ha inoltre voluto spegnere le polemiche degli ultimi giorni per delle parole a lui attribuite sui social media che, in realtà, non ha mai pronunciato: “Ho ricevuto alcuni articoli interessanti su cose che avrei detto nell'ultima settimana. Per chiarezza, non ho parlato con i media e per il momento mi godrò un po' di tempo per me. Auguro a tutti voi una buona estate”.

Per il momento, l’olandese ha intenzione di godersi il periodo estivo, anche perché si tratta di un periodo particolare per diversi campionati, già avviati verso la sosta oppure in procinto di concludere la stagione, in particolare per quanto riguarda la Formula E. La categoria elettrica chiuderà il mondiale a fine mese nella tappa di Londra: la griglia potrebbe subire un rimescolamento, con la concreta possibilità che De Vries faccia ritorno in quella categoria dove aveva già vinto il titolo nel 2021.