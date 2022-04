F1 | Paddock più aperto, ma i piloti temono il COVID

L’aria è più serena. Il primo segnale che conferma un attesissimo processo di ritorno alla normalità è lo spazio tornato libero all’ingresso dei tornelli, snodo cruciale in cui tutti gli addetti ai lavori devono transitare per l’ingresso nel paddock.

Lo scorso anno, così come nel 2020, in quel punto erano stati allestiti tre container per i covid-test a cui nessuno poteva sottrarsi. La procedura oggi è stata resa facoltativa, con forte consiglio di ricorrere al test in caso di stato di forma non abituale.

Al netto delle misure in atto nel paese ospitante, la Formula 1 richiede per l’ingresso nel paddock esclusivamente la tripla vaccinazione, un passo avanti importante.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Gli addetti ai lavori che operano nel paddock non indossano rigidamente le mascherine, è necessario farlo quando non si mantiene la distanza di un metro, ma per il resto si può passeggiare tranquillamente senza correre rischi di infrangere il protocollo.

Le hospitality sono tornate ad essere mediamente frequentate, da ospiti e da chi svolge attività di marketing, ed alcune attività media sono tornate ad essere ‘vis-à-vis’, anche se con distanza di sicurezza.

Ralph Schumacher e il presentatore di Sky Sport Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Ma non tutti hanno abbassato un po' la guardia, ed in cima alla lista di chi ha mantenuto margini di sicurezza assoluti ci sono i piloti. Parliamo di atleti in ottima forma fisica, probabilmente tra i soggetti meno esposti a conseguenze legate alla positività, eppure sono tutti attenti in modo maniacale nel prendere tutte le precauzioni al fine di evitare un contagio.

Più che la paura del virus in sé, a tenere i piloti sotto pressione è il terrore di ritrovarsi fuori da uno o più Gran Premi, lo scenario che ogni titolare vive come un incubo.

Non ci sono eccezioni su questo fronte: per ogni pilota al mondo, ed in tutte le categorie, la prospettiva di vedere al volante della ‘sua’ macchina un sostituto, è un vero dramma, e la prova arriva dal protocollo che i piloti di Formula 1 osservano rigidamente.

Le squadre non hanno abolito i covid-test del tutto, ogni team, in forma diversa, prosegue con un proprio programma il monitoraggio del personale, ma per quanto riguarda i piloti le regole restano ancora rigide.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

In questo contesto la notizia della positività di Vettel ha scosso molti altri piloti, già allertati dal contagio di Ricciardo avvenuto la scorsa settimana.

“Per quanto le cose stiano lentamente tornando alla normalità – ha confermato Leclerc - ci sono ancora alcune precauzioni che dobbiamo prendere. Dobbiamo essere cauti e molto attenti, perché il Covid non è scomparso da un giorno all'altro. Se risulti positivo non puoi correre, ed è un prezzo molto alto da pagare. È qualcosa a cui pensiamo, e che ci porta a stare ancora molto, molto attenti”.

Anche i voli privati non sembrano essere garanzia di sicurezza assoluta. Nel 2020 sia Perez che Stroll erano risultati positivi dopo un trasferimento su jet non di linea, precauzione presa anche da Hamilton (sempre nel 2020) e da Raikkonen lo scorso anno, ma che non li ha messi al riparo dal contagio.

Nico Hulkenberg, pilota di riserva Aston Martin che sostituirà Vettel in Bahrain Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian è risultato positivo nei giorni successivi ai test, dopo essere rientrato a casa in Svizzera, e non è così ripartito alla volta del Bahrain. L’Aston Martin ha convocato in extremis Nico Hulkenberg, atteso a Manama a mezzanotte di oggi e molto presto in pista domattina, dove dovrà adattare la pedaliera della monoposto di Vettel alle sue misure. Per il tedesco inizierà poi un’impresa molto difficile, ovvero bruciare le tappe per familiarizzare il prima possibile con la monoposto.

Per Aston Martin è un problema in più, ma non di vitale importanza. Per un top-team perdere per una o più gare il suo pilota di punta è uno scenario da incubo, qualcosa da evitare nella maniera più assoluta.

Sebastian Vettel, Aston Martin, in conferenza stampa Photo by: FIA Pool

Finora i piloti in lotta per il mondiale sono stati bravi e fortunati a non dover disertare una gara, ma le squadre sanno di convivere con questo rischio. Per questo i top-driver anche nel paddock vengono seguiti a distanza da personale del team che con sguardo attento verifica che non avvengano incontri ravvicinati con addetti ai lavori senza le misure di sicurezza.

Il tutto senza l’ansia delle scorse due stagioni, ma sempre con molta attenzione. Ogni covid-test è per tutti sempre motivo di apprensione, uno stress che coinvolge tutti gli addetti ai lavori ma in particolar modo i piloti. Per loro un’eventuale positività potrebbe essere fatale ai fini del raggiungimento degli obiettivi stagionali.