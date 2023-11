F1 | O'Sullivan guiderà la Williams nella FP1 di Abu Dhabi

O'Sullivan potrà fare anche qualche chilometro nel rookie test che seguirà il weekend di gara, dove condividerà l'abitacolo della seconda FW45 con il collega di Formula 3 Franco Colapinto.

O'Sullivan, che è stato il vincitore dell'Aston Martin Autosport BRDC Award 2021, è risultato il migliore dei quattro junior Willams in F3, ottenendo quattro vittorie e piazzandosi al secondo posto in campionato, alle spalle solo del recente acquisto della McLaren, Gabriel Bortoleto.

Il 18enne ha superato di poco Colapinto, che ha vinto due volte e si è piazzato al quarto posto, con soli nove punti di distacco. L'anno prossimo passerà in F2, difendendo i colori della ART.

O'Sullivan ha superato la prima fase di qualificazione per una superlicenza di F1 valida solo per le prove libere grazie ai punti accumulati in F3 ed in GB3, ma ha anche dovuto completare 300 km in quella che il regolamento FIA definisce "una vettura di F1 rappresentativa".

Li ha completati quando la Williams gli ha fatto guidare l'Alpine A521 in un test privato in Bahrein il mese scorso.

O'Sullivan aveva già guidato in precedenza una vettura di F1, avendo completato 32 giri di Silverstone con una Aston Martin AMR21 nell'ottobre dello scorso anno, nell'ambito del premio ricevuto da Autosport.

Sostituirà Alex Albon ad Abu Dhabi, mentre il debutto di Logan Sargeant in Bahrain è già stato a sua volta considerato come una sessione destinata ai rookie.

Photo by: Williams Zak O'Sullivan, Prema Racing

Parlando in esclusiva a Motorsport.com, il team principal della Williams, James Vowles, ha detto che c'era la possibilità di cercare un pilota che occupasse il posto nella FP1 nel caso in cui O'Sullivan non avesse ottenuto la licenza.

"Ci sono state opzioni per inserire altri piloti che non erano nel programma", ha detto Vowles. "Ma ci siamo concentrati sull'opportunità di mettere in macchina il nostro pilota e non altri, perché è questo l'investimento che stiamo facendo".

"Per quanto riguarda Zak, pur provenendo dalla F3, ha già guidato una vettura di F1. Ha vinto l'Aston Martin BRDC Autosport Award, ottenendo un risultato positivo. E per partecipare a questo evento, bisogna percorrere circa 300 km con una vettura di F1. Nel suo caso, non è stata una Williams F1, ma una Alpine".

"Ma è sufficiente per darmi la certezza che farà un'ottima prestazione. Se si considera la sua stagione ed il suo comportamento individuale, è un pilota molto intelligente che sa come ottenere il massimo dal mezzo".

"Sa che in realtà non sarà qui per fare il tempo sul giro. È qui per costruire la sua base di esperienza. Penso che sia un pilota incredibilmente capace e che meriti questa opportunità ad Abu Dhabi".

"Sono davvero entusiasta di partecipare alla FP1 ad Abu Dhabi", ha dichiarato O'Sullivan. "Non vedo l'ora di mettermi al volante della FW45 per la prima volta e di fare un buon chilometraggio".

"Inoltre, tornerò in macchina per il test per rookie post-stagionale per proseguire la mia crescita con la squadra. Ringrazio enormemente Williams Racing per l'opportunità e per aver riposto la loro fiducia in me per guidare la vettura 2023".

Photo by: Williams Franco Colapinto, Williams Driver Academy

Colapinto, che farà il suo debutto in F2 ad Abu Dhabi prima del rookie test con la Williams la settimana successiva, ha dichiarato: "Sono estremamente grato a Williams Racing per avermi dato l'opportunità di guidare una vettura di F1 solo al mio primo anno di Academy".

"Ho sognato questo giorno fin da quando ero bambino e ho lavorato duramente per questo. Avere questa possibilità al test ufficiale per giovani piloti è un vero onore".

"Ringrazio il team per aver deciso di affidarmi la FW45. Far parte dell'Academy quest'anno mi ha aperto gli occhi in tanti settori diversi e mi sento pronto a fare questo passo. Non vedo l'ora".

Come detto, il pilota argentino passerà in F2 l'anno prossimo, debuttando nella tappa conclusiva della stagione 2023 ad Abu Dhabi con MP Motorsport, prima di continuare a lavorare con il team nel 2024.