F1 | Oscar Piastri con Alpine ai rookie test di Abu Dhabi

Il protagonista assoluto del campionato 2021 di Formula 2 avrà la possibilità di girare al volante della Alpine F1 al termine della stagione. Oscar Piastri è stato infatti confermato ai rookie test che si disputeranno sul tracciato di Abu Dhabi la prossima settimana ed inizierà così in via ufficiale quel percorso da pilota di riserva per il team francese che per tutto il 2022 lo vedrà impegnato al simulatore ed in test privati.

“Sono davvero emozionato di poter guidare nei young driver test. È quasi come se si trattasse del mio primo giorno di lavoro per l’anno prossimo quando sarà il pilota di riserva del team”.

“Ogni giorno al volante di una monoposto di F1 è speciale, ma essere in pista insieme agli altri piloti è un qualcosa di unico. Vorrei ringraziare il team per questo opportunità”.

Oscar Piastri, Renault F1 R.S.18 Photo by: Alpine

Piastri, che attualmente comanda la classifica di F2 con 51,5 punti di vantaggio sul suo compagno di team in Prema Robert Shwartzman, ha stupito anche lo scorso fine settimana conquistando la quarta pole consecutiva e già sabato potrebbe chiudere definitivamente i discorsi per il titolo.

“Oscar ha disputato una stagione di Formula 2 fantastica. Ha dimostrato ancora una volta la sua classe e la sua partecipazione a questi test è ampiamente meritata” ha dichiarato Laurent Rossi, boss della Alpine.

“Questo test è parte del percorso di crescita che sta compiendo Oscar e che lo porterà ad essere pilota di riserva nel 2022 per aiutare ed assistere Fernando ed Esteban sia in pista che fuori”.

Saranno molti i piloti attesi in questi test di fine stagione. Robert Shwartzman è stato annunciato nelle scorse settimane al volante della Haas e per lo zar sarà la prima apparizione al volante di una monoposto di Formula 1 diversa dalla Ferrari.

Guanyu Zhou sarà presente con i colori della Alfa Romeo Sauber, squadra che lo porterà al debutto il prossimo anno, mentre la Mercedes schiererà il campione 2021 di Formula E Nyck de Vries.

Il vivaio dei piloti Red Bull sarà ben rappresentato con Juri Vips e Liam Lawson. I due compagni di team in Hitech GP saranno rispettivamente al volante della Red Bull e della AlphaTauri, mentre la McLaren vedrà presente in pista Paro O’Ward alla guida della MCL35M.