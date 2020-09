Binotto: deve lavorare senza temere di essere cacciato?

Le attuali miserie tecnico-prestazionali della Ferrari hanno inevitabilmente aperto le gabbie che ospitano una popolazione spietata e particolarmente feroce: quella dei forcaioli-giustizialisti, ovviamente tifosi del Cavallino azzoppato.

Il loro fiero pasto è il cranio di Mattia Binotto, team principal che nell’idea dei sostenitori della Rossa è – manzonianamente parlando -, bastonabile, bastonabilissimo.

Ma è davvero una ricetta giusta dare addosso a Binotto? Non sarebbe più appropriato apparecchiare la tavola (per il pasto) solo nel caso Mattia non trovi il modo per risalire dall’abisso?

D’altra parte la sera non porta solo riflessioni garantiste. Il dubbio che la ricerca del capro espiatorio di alto profilo sia una soluzione efficace si accompagna infatti a una domanda che nasce da una stortura di segno opposto che mi è capitato di leggere: ovvero, il concetto che il responsabile della Gestione Sportiva deve poter lavorare senza temere di essere cacciato.

Non sembri allora un interrogativo schizofrenico rispetto all’assunto precedente, ma perché Sebastian Vettel può essere licenziato - cosa sostanzialmente avvenuta - e Binotto no?