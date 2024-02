F1 | Oliver Bearman sarà riserva Haas e girerà in 6 sessioni FP1

È finalmente giunto il mese in cui si torna in pista e la stagione 2024 si avvicina giorno dopo giorno. Nella giornata di venerdì la Haas svelerà la sua nuova livrea per il prossimo campionato ma, nel frattempo, ha annunciato anche quali saranno i suoi piloti di riserva, pronti a sostituire i portacolori ufficiali del team nel caso di inabilità.

A ricoprire questo ruolo saranno il confermato Pietro Fittipaldi, ormai un componente del team da svariate stagioni, tanto che non solo ha preso parte a diverse sessioni di test nel corso degli anni, ma anche sostituito Romain Grosjean nel 2020 dopo il terribile incidente in Bahrain. Tuttavia, Fittipaldi sarà impegnato anche in altri programmi, motivo per il quale Haas ha cercato anche profili, puntando su Oliver Bearman.

Il britannico fa parte del programma Ferrari dedicato ai giovani talenti e, così come già successo in passato per altri piloti del Cavallino, entrerà a far parte della Haas in prestito. Bearman era già stato annunciato come riserva ufficiale Ferrari insieme a Robert Shwartzman e Antonio Giovinazzi, in quanto questi ultimi due saranno impegnati nel WEC dove guideranno la 499P Hypercar.

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images Oliver Bearman, Haas VF-23

L'anno scorso il 18enne ha guidato per la Haas nelle FP1 in Messico e ad Abu Dhabi, partecipando anche al test dedicati ai giovani piloti sempre a Yas Marina, dove ha destato buone impressioni al team che ne apprezzato la freddezza e la concretezza. Questa settimana Bearman ha poi avuto modo di accumulare altri chilometri a bordo della Ferrari 2022 nel corso di una sessione di test organizzata a Barcellona dal team del Cavallino, acquisendo così esperienza per il suo lavoro al simulatore.

Oltre al ruolo di riserva, che lo vedrà accompagnare il team in varie tappe in giro per il mondo, Haas ha già predisposto un fitto programma di sei sessioni di FP1 per Bearman, che va ben oltre il requisito regolamentare della FIA di far correre un debuttante in due eventi introdotto qualche anno fa. Il britannico sarà impegnato a Imola, Barcellona, Silverstone, Hungaroring, Città del Messico e Abu Dhabi, in un programma simile a quello che preparò Giovinazzi nel 2017. Quest'anno Bearman affronterà anche il suo secondo anno di Formula 2, sempre con Prema, dove però troverà come compagno Andrea Kimi Antonelli.

Fittipaldi, riserva di lunga data della Haas, quest'anno guiderà in IndyCar con il Rahal Letterman Lanigan Racing, ma dopo l'annuncio dell'accordo ha chiarito che avrebbe voluto rimanere coinvolto con la Haas e fare da riserva nei fine settimana non in conflitto, motivo per il quale Haas ha dovuto cercare un'alternativa.

"Oliver ha fatto un lavoro straordinario per noi la scorsa stagione, ambientandosi bene e lavorando sia con i programmi di prove FP1 in Messico e Abu Dhabi, sia con il programma di test", ha dichiarato il nuovo Team Principal Ayao Komatsu.

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images Oliver Bearman, Haas F1 Team

"Non vediamo l'ora di dargli l'opportunità di fare altre uscite nelle FP1 nel 2024: con i test che si fanno sempre più frequenti, questo è un periodo di tempo fondamentale per valutare i progressi di Oliver, ma anche per fargli fare qualche prova a bordo di una vettura di F1".

"Avere Pietro con noi per una sesta stagione è prezioso, in quanto garantisce ancora una volta la continuità e ha dato un grande contributo al nostro programma nel corso degli anni, sia in pista che fuori. Siamo felici che abbia ottenuto un posto a tempo pieno in IndyCar per questa stagione, in modo da poter fare ciò che ama fare, ovvero correre, ma anche essere presente per noi come parte della famiglia Haas".

Soddisfatto Bearman, che si avvicina così alla Formula 1 potendo accumulare esperienza nel caso di un possibile debutto nei prossimi anni, ovviamente a patto di ben figurare nella categoria propedeutica in questa stagione: "Sono davvero felice di far parte del MoneyGram Haas F1 Team per la prossima stagione. L'anno scorso ho avuto una grande esperienza di lavoro con tutti i membri del team e non vedo l'ora di fare tesoro di questa esperienza quest'anno. Ci sono diversi eventi in cui parteciperò alle FP1, oltre ai compiti di riserva, il che è entusiasmante. Sono grato ad Haas F1 Team e alla Scuderia Ferrari per la loro fiducia e per avermi sostenuto".



"Sono felice e orgoglioso di iniziare la mia sesta stagione con MoneyGram Haas F1 Team" - ha detto invece Fittipaldi -. "Non vedo l'ora di continuare il nostro lavoro di sviluppo e di supportare la squadra nel miglior modo possibile per tutto il Campionato del Mondo FIA di Formula 1 2024".