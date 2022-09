F1 | Olanda: Lewis lento a selezionare la mappa giusta al restart

A Zandvoort, almeno per qualche giro, Mercedes ha avuto la grande possibilità di ottenere il primo successo stagionale. Lewis Hamilton ha avuto l'occasione di lottare con MNax Verstappen, ma le introduzioni della Virtual Safety Car prima e della Safety Car poi hanno stravolto la situazione.

In quest'ultimo caso la Red Bull ha scelto di sacrificare la posizione in pista per far passare Max Verstappen sulle Soft, mentre Hamilton è rimasto sulle Medium usate per prendere il comando, con la Mercedes che ha ritenuto che valesse la pena rischiare per puntare alla vittoria.

Alla fine, Hamilton non è riuscito a tenere a bada Verstappen, che è stato superato all'ultima curva alla ripartenza con la Safety Car e ha perso la prima posizione prima della prima curva.

Sebbene sia risaputo che la Red Bull possa sfruttare un vantaggio significativo in termini di velocità in rettilineo rispetto alla Mercedes, l'entità della differenza di velocità tra i due ha indotto alcuni a pansare che ci fosse stato un problema al motore alla ripartenza.

Ma Hamilton insiste sul fatto che non ci sia stato alcun errore, ma ha invece confessato di avere inizialmente accelerato con la modalità di motore sbagliata, che gli sarebbe costata la gara con una ripartenza peggiore rispetto a Verstappen.

"Ho tardato a entrare in race mode, ma in rettilineo lo ero già. La Red Bull era davvero veloce sul rettilineo", ha dichiarato Hamilton.

La conversazione via radio tra Hamilton e il suo ingegnere Peter Bonnington in quel momento mostra che a Hamilton è stato ricordato, prima della fine del periodo di safety car, di cambiare la modalità del motore nella sua impostazione bilanciata per la gara, con la Strat Five.

Bonnington gli ha detto: "Quando si spegneranno i semafori sarà la modalità Strat cinque. Potrai usare una spinta per il sorpasso anticipato, una spinta e una trattenuta a tua discrezione".

Mentre Hamilton accelerava attraverso il banking dell'ultima curva per andare alla ripartenza, Bonnington è intervenuto di nuovo via radio per ricordargli la Strat Five, dato che Hamilton si è trovato inizialmente senza la spinta di 160 cavalli disponibile dalla MGU-K per circa un secondo, fino a quando non ha commutato".

"In definitiva, però, il ritardo della modalità motore non ha fatto molta differenza per le prospettive di Hamilton di tenere a bada Verstappen, poiché la velocità massima della Red Bull sarebbe stata comunque troppo elevata per tenerlo indietro per più di un paio di giri".

Il boss della Mercedes, Toto Wolff, ha dichiarato dopo la gara che il problema della velocità massima era il motivo per cui non ci si aspettava di poter sfidare Verstappen da dietro a parità di gomme.

"Penso che dobbiamo considerare che ci manca la velocità in rettilineo", ha detto. "La nostra macchina è troppo limitata nella velocità di punta. E prima di risolvere questo problema, sarà molto difficile lottare con loro in rettilineo, soprattutto su una pista in cui è difficile sorpassare".

"Non si può mai dire mai. Ma la probabilità [di riuscire a superare la Red Bull] è inferiore al 50%".