F1 | Ocon: "Penalizzato, ma tanti dicono che ho ragione io"

Esteban Ocon non è riuscito a portare a casa punti importanti per Alpine al Gran Premio di Monaco ed è anche stato protagonista di un contatto con la Mercedes di Lewis Hamilton che ha rovinato la sua gara.

Hamilton era intento a seguire da vicino l'Alpine del francese, lottando per l'ottavo posto dopo aver effettuato il pit stop montando gomme intermedie. Lewis aveva recuperato tanti secondi in poco tempo ed era in una fase in cui la sua W13 risultava nettamente più veloce dell'Alpine di Ocon.

Hamilton ha provato l'attacco alla Sainte Devote, ma Ocon ha protetto la traiettoria e le due monoposto sono entrate in contatto. Ad avere la peggio è stata la W13 del 7 volte iridato, perché a rompersi è proprio stata l'ala anteriore della Freccia d'Argento numero 44.

Per questo contatto i commissari di gara, dopo averlo notato, hanno deciso di infliggere a Ocon 5" di penalità. Alla fine della gara Esteban ha concluso 12esimo e fuori dai punti, frustrato per una penalità che gli è costata almeno un punto e la Top 10 sicura.

"Sono davvero frustrato, perché l'opinione di tutti riguardo l'incidente è molto diversa da quella che ci ha portato a prendere una penalità".

Lewis Hamilton, Mercedes W13, lotta con Esteban Ocon, Alpine A522 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Guardando le immagini, anche gli steward hanno affermato che fino all'anno scorso un contatto come quello con Lewis sarebbe stato catalogato come incidente di gara. Quest'anno, invece, non si tratta di un incidente di gara".

"A quanto pare siamo tutti d'accordo sul fatto che, nella GPDA (Grand Prix Drivers Association), quando c'è un'ala anteriore accanto a uno pneumatico, ci debba essere spazio. Ma non ricordo quando sia stato concordato".

La sentenza da parte dei commissari riguardo al contatto tra Hamilton e Ocon afferma che c'era una "porzione significativa" della vettura di Hamilton accanto all'Alpine di Ocon, ma il francese ha sostenuto che stava solo coprendo la traiettoria interna.

"Abbiamo cercato di fare del nostro meglio, abbiamo corso duramente. Ovviamente c'è stato un po' di contatto, ma questo dovrebbe essere un incidente di gara. E' un po' frustrante".

All'inizio di questa stagione la FIA ha pubblicato una serie di linee guida per i piloti in merito ai sorpassi e a chi ha il diritto di affrontare le curve dopo una serie di incidenti controversi avvenuti la scorsa stagione.

Nel considerare ciò che si qualifica come porzione significativa, i commissari sportivi hanno dichiarato che avrebbero preso in considerazione il fatto che gli pneumatici anteriori della vettura in fase di sorpasso si sarebbero trovate davanti alle ruote posteriori dell'altra vettura non oltre l'apice della curva.