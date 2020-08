F1: Ocon penalizzato con 3 posizioni in griglia. Vettel 11°

Al termine delle Qualifiche del GP 70° Anniversario di Formula 1 andate in scena questo pomeriggio è arrivata una doccia gelata per Esteban Ocon.

Il francese della Renault si è visto comminare una sanzione da parte della direzione gara che lo costringerà a perdere 3 posizioni in griglia nel GP che scatterà domani pomeriggio.

Ocon, che si è qualificato 11simo, scatterà così al 14esimo posto. La Direzione Gara ha deciso di prendere questo provvedimento nei suoi confronti per aver ostacolato George Russell nel corso del suo giro lanciato nella Q1.

Ocon, superando Giovinazzi che procedeva lentamente, ha bloccato il pilota della Williams, che si è subito lamentato via radio apostrofando la manovra di Esteban come "estremamente pericolosa".

Bisogna però sottolineare come lo stesso Ocon, al termine delle qualifiche, sia stato lui stesso ad affermare di aspettarsi una sanzione per aver danneggiato - seppur involontariamente - Russell.

"Sì, mi aspetto una penalità. All'uscita di Curva 5 Ocon trovato un trenino di 3 monoposto con davanti Giovinazzi, che era intento a rientrare ai box. Ocon era intento a fare il giro di lancio, mentre Russell faceva il suo giro lanciato", si legge nel comunicato emesso dalla Direzione Gara.

"A quel punto, quando Russell è arrivato, Renault ha avvisato Ocon di aver Giovinazzi davanti, ma non Russell alle spalle che sopraggiungeva ad alta velocità. La comunicazione è arrivata troppo tardi".

"Ocon era ormai intento a superare Giovinazzi. Con quella manovra, Ocon ha bloccato Russell. Il team ha ammesso di non aver assistito a dovere Esteban in quel frangente e di non essere riuscita a impedire il blocco".

La sanzione di Ocon porta così all'11esimo posto Sebastian Vettel, ma fa avanzare di una posizione anche Carlos Sainz Jr. e Romain Grosjean. Il francese della Renault scatterà accanto alla Williams di George Russell, autore di un'altra qualifica sopra le righe.