F1 | Ocon: "Le parole dure di de Meo hanno svegliato Alpine"

Bastone e carota. A volte, per ottenere risultati, servono entrambi. Altre volte, invece, va accantonata una delle due per dare precedenza alla rimanente. Luca de Meo, amministratore delegato di Renault, ha deciso di adottare quest'ultima soluzione dopo un avvio di stagione 2023 da parte di Alpine lontano dai piani iniziali.

La squadra, diretta a inizio anno da Otmar Szafnauer, aveva come obiettivo la conferma del quarto posto nel Mondiale Costruttori e, soprattutto, avvicinarsi nelle prestazioni ai tre top team, dunque Red Bull Racing, Ferrari e Mercedes in rigoroso ordine d'arrivo nel Mondiale 2022.

Eppure la realtà s'è dimostrata ben diversa. Non solo Alpine non ha colmato almeno in parte il gap dai tre team più rappresentativi della Formula 1 odierna, ma si è anche vista scavalcare in prestazioni e risultati da Aston Martin Racing e McLaren.

De Meo, preso atto della situazione, ha usato parole dure nei confronti del team dopo le prime tre gare della stagione e queste hanno fatto molto rumore non solo a Enstone, ma anche nell'intero mondo della Formula 1. Alle parole sono seguiti i fatti, con lo spostamento dell'amministratore delegato di Alpine, Laurent Rossi, ad altri progetti ("Progetti speciali" si leggeva nel comunicato ufficiale) e, qualche settimana dopo, sono seguiti gli addii di Szafnauer e Nick Chester, in procinto ora di passare alla Williams a partire dal 2024.

Luca de Meo, Amministratore Delegato del Groupe Alpine Photo by: Alpine

Una ristrutturazione in piena regola che può essere definita al meglio con un termine spesso abusato, ma mai così azzeccato come in questo caso: rivoluzione. E non è tutto, perché se a Enstone è cambiato tutto, anche a Viry, sede del reparto motori, i muri sono tremati non poco per via di una power unit in ritardo di potenza rispetto a Ferrari, Honda e Mercedes.

L'intervento di de Meo, per quanto duro e diretto, sembra aver avuto effetto sul team. La pensa così Esteban Ocon, il quale alla vigilia del Gran Premio del Qatar ha affermato di aver apprezzato l'intervento e i modi utilizzati dall'amministratore delegato di Renault.

"Quel giorno stavo facendo delle riunioni sulle prestazioni e, ovviamente sì, ho assistito al discorso di Luca", ha dichiarato Ocon a Motorsport.com. "Luca è venuto a ribadire e motivare tutti all'interno della fabbrica. E' stato un bene che ci abbia fatto visita. Ha risposto anche a molte domande da parte di tutto il team".

"Naturalmente ci sono cose che dobbiamo migliorare. Siamo sulla buona strada per farlo e sono sicuro che saremo in grado di farlo in futuro. Penso sia sempre una buona cosa vedere un capo che entra in gabbrica, varca le porte per motivare tutti. E' un'ottima cosa che dimostra che il piano di Alpine per la Formula 1 è attivo più che mai".

"Dimostra anche quanto il nostro capo abbia a cuore il progetto Formula 1. Non ci sono momenti buoni o cattivi per dimostrarlo e motivare. E' sempre il momento giusto", ha concluso il pilota francese.