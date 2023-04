F1 | Ocon: "Ho visto idee interessanti, Alpine può emulare Aston"

L’Alpine ha iniziato la stagione quasi in sordina, con dei test invernali sottotono in cui aveva dovuto affrontare problemi di affidabilità e di assetto, a cui è poi seguita una caotica prima gara in Bahrain. Tra le molteplici penalità di Esteban Ocon e un weekend di “apprendimento” per Pierre Gasly, a Sakhir la squadra francese non era stata in grado di ottenere quanto sperato, dovendosi accontentare di un nono posto sul traguardo.

Tuttavia, dal Gran Premio dell’Arabia Saudita la squadra di Enstone ha cominciato a trovare maggior costanza in termini di prestazioni, posizionandosi come miglior squadra della fascia di centro gruppo, ma alle spalle di Red Bull, Ferrari, Mercedes e, soprattutto, Aston Martin.

Un duro colpo per le ambizioni della casa francese perché, al netto degli importanti investimenti compiuti e ancora in fase di realizzazione da parte di Lawrence Stroll, la scuderia britannica fino al termine dello scorso anno si trovava alle spalle dell’Alpine. Dopo un brutto avvio di campionato, con la convinzione di aver sbagliato concept aerodinamico, l’Aston Martin aveva optato per cambiare la propria identità iniziando così la scalata verso le zone più nobili della classifica, anche se probabilmente in pochi avrebbero scommesso su una rimonta così rapida.

Per quanto sia vero che l’ascesa della squadra inglese sia coincisa con circostanze favorevoli, come il cambio regolamentare e le difficoltà di Ferrari e Mercedes, ciò ha comunque dimostrato che è ancora possibile fare un salto di qualità da una stagione all'altra entro i limiti del budget. Quello dell’Aston Martin è proprio il modello a cui l’Alpine si vuole ispirare, sostenendo che non abbia alcun senso continuare a correre se non vi fosse la convinzione di poter emulare quel passo in avanti.

"Dobbiamo pensare che sia possibile [emulare quel passo in avanti come Aston Martin], altrimenti non ha senso correre", ha spiegato Esteban Ocon quando gli è stato chiesto se la scuderia transalpina può replicare i progressi dell'Aston Martin.

"Se ci pensate, abbiamo finito la stagione a dicembre e quando siamo ripartiti era fine febbraio, inizio marzo. Quindi si tratta di circa tre o quattro mesi. Non so se Aston sarebbe stata in grado di farlo durante la stagione, ma se si prendono tre o quattro mesi, non è la fine della stagione".

Esteban Ocon, Alpine Photo by: Alpine

"L'Aston Martin ha dimostrato, e gliene va dato atto, che è possibile fare un grande passo se si trovano le cose giuste, quindi è fattibile".

A incoraggiare Ocon sono soprattutto le promesse fatte dall’Alpine in tema aggiornamenti, con il team di Enstone che dovrebbe un sostanzioso pacchetto nei prossimi appuntamenti del calendario, a partire dalla tappa di Baku.

"Sono in fabbrica almeno uno o due giorni a settimana", ha detto Ocon.

"Sono stato nel reparto aerodinamico, ho visto i disegni futuri, ho visto i concetti futuri della vettura, quello che stiamo per portare alla vettura. E ci sono alcune idee davvero interessanti. È interessante e non vedo l'ora di vederle realizzate e di vederle sulla vettura".

Alpine A523, dettaglio tecnico Photo by: Uncredited

Sebbene la A523 del team non presenti grossi punti deboli, come ad esempio invece Aston Martin che è alla ricerca di un modo per migliorare le prestazioni sui rettilinei, Ocon ritiene che la correzione di "molti dettagli" porterà a un amento considerevole delle prestazioni. "Sono molti dettagli. Non si tratta mai di una cosa sola e questa è la cosa difficile: un compromesso da qualche parte può far perdere un po' di prestazioni altrove”.

"E al momento non possiamo scendere a compromessi a causa della situazione in cui ci troviamo", ha aggiunto il francese, sottolineando che servirà una ricerca globale più che specifica per risolvere alcuni problemi della monoposto.